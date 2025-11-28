Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar! İstanbul'u sağanak vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) ardından AKOM'dan da İstanbul için bir uyarı geldi. İstanbul'da bu akşam saatlerinde başlayacak olan yağmurun yarın sabah saatlerinden itibaren yerini sağanağa bırakacağı bildirildi. İstanbul'da yağışlı havanın önümüzdeki 3 gün boyunca devam edeceği tahmin ediliyor. İşte İstanbul hava durumu raporu...