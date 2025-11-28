Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar! İstanbul'u sağanak vuracak

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) ardından AKOM'dan da İstanbul için bir uyarı geldi. İstanbul'da bu akşam saatlerinde başlayacak olan yağmurun yarın sabah saatlerinden itibaren yerini sağanağa bırakacağı bildirildi. İstanbul'da yağışlı havanın önümüzdeki 3 gün boyunca devam edeceği tahmin ediliyor. İşte İstanbul hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı güncel hava durumu raporunda Türkiye'nin bugünden itibaren yağışlı havanın etkisi altına gireceği bildirildi. İstanbul başta olmak üzere cumartesi günü etkisini artıracak olan sağanağın pazar günü yurt geneline yayılacağı aktarıldı.
MGM'nin ardından İstanbul için AKOM'dan da bir uyarı geldi. AKOM, İstanbul'da bu akşam saatlerinde başlayacak olan yağmurun yarın sabah saatlerinden itibaren yerini sağanağa bırakcağını bildirdi.
İstanbul’da hafta sonu havada çoğunlukla bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağını aktaran AKOM, aralıklarla sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı bildirdi.
29.11.2025 CUMARTESİ
30.11.2025 PAZAR
01.12.2025 PAZARTESİ
02.12.2025 SALI