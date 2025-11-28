Menü Kapat
TGRT Haber
18°
 Murat Makas

Savaştan değil Sivas'tan kaçtı! Sivassporlu futbolcunun ortadan kayboluşuna peş peşe tepkiler

Sivasspor’un Brezilyalı futbolcusu Luan Campos'un izinsiz şekilde takımdan ayrılıp şehirden kaçması konuşuluyor. Vatandaşlar oyuncunun daha önce Ukrayna'da savaş olmasına rağmen kaçmadığını söyledi. Cambos’un sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar taraftarlar tarafından tepki görüyor.

28.11.2025
28.11.2025
saat ikonu 12:04

Sivasspor’un Brezilyalı futbolcusu Luan Campos’un izinsiz şekilde şehri terk etmesi olay oldu. Sivasspor’da tesislerden ayrılıp gece yolculuğa çıkan oyuncunun kaçış sebebi konuşuluyor.

Yaşnan olay, Fransız futbolcu Yannick Kamanan’ı akıllara getirdi. Sivasspor’da 2009 yılında forma giyen Fransız futbolcu Kamanan, tek taraflı olarak sözleşmesini feshedip şehirden ayrıldıktan sonra, "Sivas’ın New York olmadığı açık. Burada zamanın dışındayız. 1850’lerde yaşamak gibi bir şey" cümlelerine yer vermişti.

Savaştan değil Sivas'tan kaçtı! Sivassporlu futbolcunun ortadan kayboluşuna peş peşe tepkiler

Bu ifadeler de şehirde tepkiyle karşılanırken, akıllarda kalan ise bir Sivaslının sosyal medya üzerinden Kamanan’a verdiği, "Kabilesindeki akrabaları üzerinden uçak geçerken mızrak atıyor. O Sivas’ı beğenmiyor" oldu.

PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Cambos’un sosyal medya hesaplarından paylaştığı iddia edilen, "Aklımı yitireceğim" şeklindeki içerikler şehirde tepkilere neden oldu.

Şehirde oluşan tepkiler üzerine Campos ve ailesi yeni paylaşımlar yaparak Sivas’ı sevdiklerini, ancak kulüpten 2 ay boyunca alacaklarını tahsil edemediği için ayrılmak zorunda kaldığını belirtti. Çocuklarının Sivasspor formalı fotoğraflarını paylan Campos için Sivasspor Kulübü'nden yapılan açıklamada ise futbolcunun alacaklarını tahsil edemediği iddiası yalanlandı.

Savaştan değil Sivas'tan kaçtı! Sivassporlu futbolcunun ortadan kayboluşuna peş peşe tepkiler

"ÖNCE ÜZDÜ SONRA SEVİNDİRDİ"

Campos’un adeta kaçarcasına Sivas’tan ayrılması Sivaslılar tarafından da farklı şekillerde yorumlandı. Selim Enes Yılmaz isimli Sivasspor taraftarı, "Futbolcunun gitmesi hiç hoş olmadı. Para alamadığı için gittiği söyleniyor ama ben bunun bir bahane olduğun düşünüyorum. Elbet bir gün parası ödenirdi, kaçmasına gerek yoktu. Futbolcunun aleyhinde paylaşımlar yapmışlar ama böyle bir durum yok. Sosyal medyanın sıkıntısı bunlarda. Futbolcunun aleyhinde yapılan paylaşımlardan sonra futbolcu, çocuklarının üzerine Sivasspor forması giydirerek paylaşım yaptı. Bu durum da beni mutlu etti" dedi.

Savaştan değil Sivas'tan kaçtı! Sivassporlu futbolcunun ortadan kayboluşuna peş peşe tepkiler

"SOĞUKTAN DOLAYI KAÇMIŞ OLABİLİR"

Akın Aslan ise futbolcunun Sivas’ın soğuğuna dayanamadığı için kaçmış olabileceğine dikkat çekip, "Ben bu futbolcunun gitmesini Sivas’ın soğuğuna dayanamadığı için olduğunu düşünüyorum. Gittikten sonra çocuklarının üzerine Sivasspor forması giydirip, paylaşması bizi mutlu etti. Ama kaçıp gitmesi hoş bir davranış olmadı. Bu adam Brezilyalı ve bunun ülkesinde uçağa bile mızrak atıyorlar" şeklinde konuştu.

''SAVAŞTAN DEĞİL SİVAS'TAN KAÇTI''

Tacettin Kılıç isimli taraftar futbolcunun gitmesini nankörlük olarak adlandırırken, Lütfi Civelek de, "Parasını alamıyorsa mecbur gidecek. Futbolcu gittikten sonra ise yalan yanlış yorumlar ve paylaşımlar yapmışlar. Bence bu durum çok yanlış. Çocuklarının üzerine Sivasspor forması giydirip paylaşım yapınca mutlu olduk" diye konuştu.

Şahin Erdoğan da önceki sezon Ukrayna’da oynayan futbolcu için, "Savaştan değil Sivas’tan kaçtı" ifadelerini kullandı.

Türk futbolunda ilginç olay! Futbolcu gece şehirden kaçtı, her yerde onu aradılar
