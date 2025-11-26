Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Türk futbolunda ilginç olay! Futbolcu gece şehirden kaçtı, her yerde onu aradılar

Türk futbolunda ilginç olay yaşandı. Sivasspor'un Brezilyalı futbolcusu Luan Campos, kulüpten izin almadan evindeki eşyalarını toplayıp şehirden adeta kaçtı. Sivasspor futbolcu için açıklama yaptı. Campos'un nerede olduğu ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türk futbolunda ilginç olay! Futbolcu gece şehirden kaçtı, her yerde onu aradılar
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.11.2025
saat ikonu 10:52
|
GÜNCELLEME:
26.11.2025
saat ikonu 10:52

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, 23 yaşındaki Brezilyalı forvet Luan Campos'un yaptıkları olay oldu. Brezilyalı forvet Luan Campos'un takımdan 'kaçtığı' iddiaları sosyal medyayı salladı. Oyuncunun tesislerden kaçıp şehri terk ettiği öne sürüldü.

Türk futbolunda ilginç olay! Futbolcu gece şehirden kaçtı, her yerde onu aradılar

CAMPOS’UN NEREDE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Sivasspor söylentiler üzerine açıklama yaptı. Sivas yerel medyasında Campos’un, dün akşam saatlerinde havaalanına gittiği ve gece uçuşuyla Sao Paulo’ya ulaştığı öğrenildi. Brezilyalı oyuncu ve ailesinin yolculuk boyunca sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaptığı da görüldü.

2028 yılına kadar Sivasspor ile sözleşmesi bulunan Campos’un, kulüpte devam etmek istemediğini yönetime ilettiği ifade edildi.

Türk futbolunda ilginç olay! Futbolcu gece şehirden kaçtı, her yerde onu aradılar

KULÜPTEN AÇIKLAMA: HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Luan Campos, dün gece geç saatte eşyalarını da alarak izinsiz şekilde ve hiçbir gerekçe bildirmeden tesislerimizi terk etmiş, bunu takiben, yasal temsilcisi olmayan bir kişi tarafından gönderilen mevzuata aykırı bir bildirim ile taraflar arasındaki sözleşmenin feshedildiği tarafımıza iletilmiştir." ifadesine yer verildi. Konuyla ilgili hukuki sürecin başlatılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Futbolcunun usulüne uygun fesih bildirimi beklenmekte olup, bunun alınmasını takiben sözleşmenin haklı neden olmaksızın feshi nedeniyle yetkili merciler önünde futbolcu aleyhine gerekli hukuki adımlar atılacaktır. Özbelsan Sivasspor olarak, kulübümüzün haklarını korumak ve camiamızın menfaatini en üst düzeyde savunmak temel önceliğimizdir. Kurumsal yapımız ve profesyonel ilkelerimiz doğrultusunda hareket etmeye devam edeceğimizi bildirir, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

Türk futbolunda ilginç olay! Futbolcu gece şehirden kaçtı, her yerde onu aradılar

''NEW YORK DEĞİL''

Sivasspor’un eski futbolcusu Kamanan’ın Sivas hakkında söyledikleri spor camiasında tepkiyle karşılanmıştı. Kamanan, Sivas’ın, yabancı futbolcular için zor bir şehir olduğunu ifade ederek, “Sivas bugüne dek oynadığım şehirlerin en kötüsü. Sivas’ın bir New York olmadığı açık. Burada yapacak fazla bir şey yok. 1850’lerde yaşıyorlar’’ sözleri büyük tepki görmüştü.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sivassporlu futbolcular kazaya karıştı: Yaralılar var!
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.