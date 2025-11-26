Türk futbolunda ilginç olay! Futbolcu gece şehirden kaçtı, her yerde onu aradılar

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, 23 yaşındaki Brezilyalı forvet Luan Campos'un yaptıkları olay oldu. Brezilyalı forvet Luan Campos'un takımdan 'kaçtığı' iddiaları sosyal medyayı salladı. Oyuncunun tesislerden kaçıp şehri terk ettiği öne sürüldü.

CAMPOS’UN NEREDE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Sivasspor söylentiler üzerine açıklama yaptı. Sivas yerel medyasında Campos’un, dün akşam saatlerinde havaalanına gittiği ve gece uçuşuyla Sao Paulo’ya ulaştığı öğrenildi. Brezilyalı oyuncu ve ailesinin yolculuk boyunca sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaptığı da görüldü.

2028 yılına kadar Sivasspor ile sözleşmesi bulunan Campos’un, kulüpte devam etmek istemediğini yönetime ilettiği ifade edildi.

KULÜPTEN AÇIKLAMA: HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Luan Campos, dün gece geç saatte eşyalarını da alarak izinsiz şekilde ve hiçbir gerekçe bildirmeden tesislerimizi terk etmiş, bunu takiben, yasal temsilcisi olmayan bir kişi tarafından gönderilen mevzuata aykırı bir bildirim ile taraflar arasındaki sözleşmenin feshedildiği tarafımıza iletilmiştir." ifadesine yer verildi. Konuyla ilgili hukuki sürecin başlatılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Futbolcunun usulüne uygun fesih bildirimi beklenmekte olup, bunun alınmasını takiben sözleşmenin haklı neden olmaksızın feshi nedeniyle yetkili merciler önünde futbolcu aleyhine gerekli hukuki adımlar atılacaktır. Özbelsan Sivasspor olarak, kulübümüzün haklarını korumak ve camiamızın menfaatini en üst düzeyde savunmak temel önceliğimizdir. Kurumsal yapımız ve profesyonel ilkelerimiz doğrultusunda hareket etmeye devam edeceğimizi bildirir, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

''NEW YORK DEĞİL''

Sivasspor’un eski futbolcusu Kamanan’ın Sivas hakkında söyledikleri spor camiasında tepkiyle karşılanmıştı. Kamanan, Sivas’ın, yabancı futbolcular için zor bir şehir olduğunu ifade ederek, “Sivas bugüne dek oynadığım şehirlerin en kötüsü. Sivas’ın bir New York olmadığı açık. Burada yapacak fazla bir şey yok. 1850’lerde yaşıyorlar’’ sözleri büyük tepki görmüştü.