Münevver Karabulut belgeseline aileden tepki! Baba Süreyya Karabulut sitem etti

2009 yılında 17 yaşındaki Münevver Karabulut, Cem Garipoğlu tarafından canice öldürüldü. Dijital platform, Münevver Karabulut cinayetini konu alan “Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası” belgeselini yaptı.

MÜNEVVER KARABULUT CİNAYETİNİN BELGESELİ ÇEKİLDİ

Türkiye’de yayın yapan çevrimiçi film ve dizi platformlarından biri, 2009’da vahşice katledilen Münevver Karabulut cinayetini konu alan “Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası” belgeselini yaptı. "True crime” belgeselleri kapsamında ilk fragmanını da yayınladı.

Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut, kendisinden izin alınmadığını belirterek, “Dosyayı kapattım. Her şeyden uzaklaştım, Bolu’ya yerleştim. Bizim bilgimiz dışında yapılmış. Görüşme ve benzeri bir yok. Şikâyetçi olacağım. Ben çok yoruldum, ilahi adalete sığındım. Artık bu işin son şeyi de diyelim… Bilgimiz yoktu. Çok şaşkınım. Yani biri sokakta ‘Sen Münevver’in babası mısın?’ diye sorduğunda bile ben ‘Hayır, değilim’ diyorum. Artık bu konuyu tamamen kapatıp uzaklaşmak isterken tekrar tekrar gündeme gelmesini istemiyoruz.” dedi.

Belgeselin çekileceğine ilişkin konunun aylar önce gündeme gelmesi üzerine dijital platforma yazılı bir ihtarname gönderildiği, ailenin hukuki sürecin başlatılacağı ve gelecek hafta içerisinde tedbir talepli gerekli başvuruların yapılacağı aktarıldı.