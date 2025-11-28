Menü Kapat
18°
 | Dilek Ulusan

Wanda Nara'nın avukatı tutuklandı, Mauro Icardi sözleriyle adeta savaş ilan etti

Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi, her hafta sosyal medya üzerinden eski eşi Wanda Nara'ya göndermede bulunmaya devam ediyor. Mauro Icardi son olarak ise Wanda Nara'nın avukatının tutuklanmasının ardından "Ahlaksız, dolandırıcı ve hırsız" dedi.

Wanda Nara'nın avukatı tutuklandı, Mauro Icardi sözleriyle adeta savaş ilan etti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.11.2025
saat ikonu 10:27
|
GÜNCELLEME:
28.11.2025
saat ikonu 10:32

Wanda Nara ile olaylı bir boşanma süreci geçiren Mauro Icardi, iki kızının velayeti için ise eski eşiyle mahkemelik oldu. 6 ayın sonunda kızlarını görebilen Mauro Icardi, Wanda Nara'nın avukatının tutuklanmasının ardından açtı ağzını yumdu gözünü.

MAURO ICARDI SESSİZ KALAMADI, WANDA NARA'YA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Mauro Icardi ile olayla şekilde boşanan Wanda Nara'nın avukatının tutuklandığı öğrenildi. Bu haberi alan Mauro Icardi, sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

Wanda Nara'nın avukatı tutuklandı, Mauro Icardi sözleriyle adeta savaş ilan etti

MAURO ICARDI: HIRSIZ, DOLANDIRICI

Mauro Icardi yaptığı paylaşımda; "Ne demişlerdi??? ‘Herkes hak ettiği avukata sahiptir.’ Bir cümleye hiç bu kadar katılmamıştım ‘İyi avukatlar ve her şeyden önce Büyük İnsanlar’ kısmına şüpheyle yaklaşmama izin verin. Bu pislik, dolandırıcı, tacizci ve hırsız… Bu kişi kızlarımın çıkarlarını savunan kişi miydi? Kendi çıkarlarını bile savunamıyor. Her zaman dediğim gibi, tek tek düşecekler. Sadece oturup beklemek gerekiyor" dedi.

Wanda Nara'nın avukatı tutuklandı, Mauro Icardi sözleriyle adeta savaş ilan etti
Mine Koşan müzikalden çıkarıldı! Çağla Şıkel kavga ettiği iddialarına cevap verdi
Derya Uluğ'a kabusu yaşattı! 'Pişmanım' dese de takıntılı hayranın cezası belli oldu
