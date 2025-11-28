Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Bir otomobile en fazla kaç kişi sığar? Geely cevabı Guinness rekoruyla verdi

Geely'nin EREV motor teknolojisine sahip yeni minivanı Galaxy V900, sınıfının en geniş iç hacmine sahip olduğunu kanıtlamak adına Guinness Dünya Rekoru'na imza attı. Araç, içine tamı tamına 42 kişi sığdırdı.

Çinli devi Geely, Galaxy serisine eklediği V900 modeliyle otomobil dünyasında eşine az rastlanan bir başarıya adını yazdırdı. Kısa süre önce 2025 Guangzhou Otomobil Fuarı'nda sahneye çıkan araç, sahip olduğu geniş iç hacmini teknik verilerle anlatmak yerine görsel bir şovla kanıtlamayı tercih etti.

Şirket, söz konusu modelin içerisine onlarca insanı sığdırarak Guinness Dünya Rekoru'nun sahibi oldu.

Bir otomobile en fazla kaç kişi sığar? Geely cevabı Guinness rekoruyla verdi

GUİNNESS REKORU TESCİLLENDİ

Markanın paylaştığı bilgilere ve videoya göre, LEVC L380 modelinin EREV versiyonu olan Galaxy V900, tam 42 kadın dansçıyı kabininde misafir etti. Ekim ayı sonunda gerçekleştirildiği belirtilen deneme sonucunda model, "bir çok amaçlı araca en fazla insan sığdırma" kategorisinde rekor kırdı.

Yetkililer, katılımcıların ortalama boyunun 170 cm olduğunu belirtirken, başarının arkasında 8,41 metrekarelik iç alanın ve yüzde 91,8'lik mekan kullanım oranının yattığını vurguladı.

Bir otomobile en fazla kaç kişi sığar? Geely cevabı Guinness rekoruyla verdi

GEÇMİŞTEKİ REKORLARLA KIYASLANDIĞINDA DURUM NE?

Galaxy V900’ün elde ettiği başarı kulağa oldukça etkileyici gelse de, geçmiş yıllarda yapılan benzer denemeler hatırlandığında şaşırtıcılığını bir miktar yitiriyor. Otomotiv arşivlerine bakıldığında, Toyota Rav4 modelinin 2015 yılında 41 kişiyi içine almayı başardığı, aynı yıl bir Volkswagen campervan modelinin ise tam 50 kişiye ev sahipliği yaptığı görülüyor.

Yine de Çinli üretici, kendi segmentindeki iddiasını bahsi geçen hamleyle ortaya koymuş oldu.

Bir otomobile en fazla kaç kişi sığar? Geely cevabı Guinness rekoruyla verdi

TEKNİK ÖZELLİKLERİYLE NELER VADEDİYOR?

Kısa ön tasarımı ve düz tavan hattıyla dikkat çeken araç, 5 metreyi aşan uzunluğu ve 3.200 mm'lik aks mesafesiyle heybetli bir görünüme sahip. İç mekanda 6 ve 8 koltuklu versiyonlarla sunulan model, dördüncü sıra koltukların zemindeki özel bölmeye gömülebilmesi sayesinde esnek bir kullanım alanı sağlıyor.

Kaputun altında ise 1.5 litrelik turbo benzinli bir jeneratör yer alıyor. Söz konusu minivan, CLTC döngüsüne göre 202 kilometreye varan elektrikli sürüş menzili sunarken, pili tamamen boşaldığında 100 kilometrede yaklaşık 7 litre yakıt tüketiyor. Henüz elektrik motorlarının detayları ve fiyatlandırma konusunda ise resmi bir açıklama bulunmuyor.

