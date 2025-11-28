Menü Kapat
Gündem
Resmi Gazete'de yayımlandı! Ücretsiz sağlık hizmeti sona eriyor: Suriyeliler para ödeyecek

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karara göre; artık geçici koruma statüsünde bulunan yabancılardan Genel Sağlık Sigortası katılım payı alınacak. Böylelikle Türkiye'de 2 milyon 375 bin Suriyeli ödeme yapmadığı taktirde sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak...

Resmi Gazete'de yayımlandı! Ücretsiz sağlık hizmeti sona eriyor: Suriyeliler para ödeyecek
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ve geçici koruma yönetmeliğinde değişiklikler yapan düzenlemeye göre; ödeme gücü bulunmadığı tespit edilen geçici korunanların ödedikleri katılım payları, talep etmeleri halinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından geri ödenecek.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Ücretsiz sağlık hizmeti sona eriyor: Suriyeliler para ödeyecek

Sunulan sağlık hizmetinin bedeli, Sağlık Bakanlığı kontrolünde, ’nın genel sağlık sigortalıları için belirlediği sağlık uygulama tebliğindeki tutarı aşmayacak şekilde SYDTF’den üçer aylık dönemler halinde Sağlık Bakanlığına aktarılacak. Bu ödeme daha önce tarafından gerçekleştiriliyordu.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Ücretsiz sağlık hizmeti sona eriyor: Suriyeliler para ödeyecek

Önceki uygulamada tüm geçici korunanlar acil ve zorunlu haller dışında özel sağlık kuruluşlarına doğrudan başvuramazken, yeni düzenlemeyle yalnızca “ödeme gücü bulunmadığı tespit edilenlerin” özel sağlık kuruluşlarına doğrudan başvurması yasaklandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Ücretsiz sağlık hizmeti sona eriyor: Suriyeliler para ödeyecek

Geçici korunanlara sunulacak sağlık hizmetine karşılık sağlık hizmeti sunucularına bir bedel ödenmesinin zorunlu olması halinde; SGK’nın genel sağlık sigortalıları için belirlediği birim fiyatların üzerinde veya daha düşük iskontoyu içerecek şekilde fiyat uygulanamayacak. Aşılar hariç olmak üzere, ödeme gücü olmadığı tespit edilen geçici korunanlara, SGK tarafından bedeli karşılanmayan kapsamında hizmet sunulamayacak.

EN ÇOK SURİYELİ İSTANBUL'DA...

Suriyelilerin Türkiye'ye göç etmesiyle birlikte Geçici Koruma Statüsü kapsamına alınmışlardı. 20 Ekim 2025 tarihi itibarıyla geçici koruma statüsünde 2 milyon 375 bin 909 Suriyeli bulunuyor. En çok Suriyeli 417 bin 725 kişiyle İstanbul'da ikamet ediyor. Sırasıyla 333 bin 849 kişi Gaziantep, 197 bin 17 kişi ise Şanlıurfa'da bulunuyor.

