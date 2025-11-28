Menü Kapat
Editor
 Sumru Tarhan

İstanbul’da hangi yollar kapalı 28 Kasım? Alternatif güzergahlar duyuruldu

Papa 14. Leo'nun İstanbul ziyareti nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. Dün birçok yol kapalı olurken bugün de bazı yollar trafiğe kapatılacak. İşte İstanbul'da bugün kapalı olan yollar listesi 28 Kasım.

İstanbul'da hangi yollar kapalı 28 Kasım? Alternatif güzergahlar duyuruldu
Haber Merkezi
28.11.2025
10:14
28.11.2025
10:14

Papa 14. Leo'nun 'ye gelmesinin üzerine bazı trafiğe kapatıldı. Yapılan açıklamaya göre kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar da belli oldu.

İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR KAPALI 28 KASIM CUMA?

SAİNT ESPRİT KİLİSESİ-BOMONTİ FRANSIZ FAKİRHANESİ

KAPANACAK YOLLAR

(09:30- PROGRAM BİTİMİNE KADAR)

1. Cumhuriyet Caddesi İki Taraflı Taşıt Trafiğine Kapatılacaktır.

2. Halaskargazi Caddesi

3. Abide-İ Hürriyet Caddesi Halaskargazi İstikametine Kapatılacaktır

4. Darülaceze Caddesi Kesişiminden İtibaren Abide-İ Hürriyet Caddesi Kapatılacaktır

5. Silahşör Caddesi

6. Ortakır Sokak Taşıt Trafiğine Kapatılacak

ALTERNATİF YOLLAR

1. Vali Konağı Caddesi

2. Yedikuyular Caddesi

3. Asker Ocağı Caddesi

4. Büyükdere Caddesi

5. 19 Mayıs Caddesi

6. Merkez Caddesi

PAPA 14. LEO’NUN FRANSIZ FAKİRHANESİ ZİYARETİ

KAPANACAK YOLLAR

(Saat 07:00 –Program Bitimine Kadar)

1. Ortakır Sokak

2. Düzoğlu Sokak

ALTERNATİF YOLLAR

1. Silahşör Caddesi

2. Nehir Sokak

3. Semt Pazarı Sokak

4. İncirlidede Caddsi

5. Gökkuşağı Sokak

6. Yeniyol Sokak

BOMONTİ Fransız Fakirhanesi-Vatikan Temsilciliği

KAPANACAK YOLLAR

(09:00-PROGRAM BİTİMİNE KADAR)

1. Cumhuriyet Caddesi

2. Silahşör Caddesi

3. Abide- i Hürriyet Caddesi

4. Ortakır Sokak

5. İzzet Paşa Sokak

6. Halaskargazi Caddesi

7. Papa Roncalli Sokak

8. Babil Sokak

ALTERNATİF YOLLAR

1. Valikonağı Caddesi

2. İstiklal Sokak

3. Merkez Caddesi

4. Büyükdere Caddesi

5. Akar Caddesi

VATİKAN İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ – AHL DKE

KAPANACAK YOLLAR

(12:00 – PROGRAM BİTİMİNE KADAR)

1. Refik Saydam Caddesi

2. Tarlabaşı Bulvarı

3. Cumhuriyet Caddesi

4. Atatürk Bulvarı Aksaray İstikameti

5. Gazi Mustafa Kemal Caddesi Sahil İstikameti

6. Avrasya Transityol Bakırköy İstikameti

7. Sahil Kennedy Caddesi Bakırköy İstikameti (Çatladıkapı Taşhanlar Arası)

8. Sahil Rauf Orbay Caddesi Florya İstikameti (Taşhanlar Havuzlu Kavşak Arası)

9. Yenihavaalanı Caddesi Atatürk Havalimanı İstikameti

ALTERNATİF YOLLAR

1. Tersane Caddesi

2. Evliya Çelebi Caddesi

3. Kemeraltı Caddesi

4. Yedikuyular Caddesi

5. Asker Ocağı Caddesi

6. Vali Konağı Caddesi

7. Halaskargazi Caddesi

8. Abdülezel Paşa Caddesi

9. Ragıp Gümüşpala Caddesi

10. Macar Kardeşler Caddesi

11. Sahil Kennedy Caddesi Sirkeci İstikameti

12. Rauf Orbay Caddesi Sirkeci İstikameti

13. Aksu Caddesi

14. 10.Yıl Caddesi

ATATÜRK HAVALİMANI- VATİKAN İSTANBUL

TEMSİLCİLİĞİ KONUTU

KAPANACAK YOLLAR

(14.30- PROGRAM BİTİMİ)

1. Atatürk Havalimanı Yolu Atatürk Havalimanı İstikameti

2. Yeni Havalanı Caddesi Havuzlu Kavşak İstikameti

3. Eski Havaalanı Caddesi Sirkeci İstikameti (Murat Dilmener ve Havuzlu Kavşak Arası)

4. Rauf Orbay Caddesi Sirkeci İstikameti

5. Kennedy Caddesi Sirkeci İstikameti (Taşhanlar Yenikapı Arası)

6. Kennedy Caddesi Bakırköy İstikameti (Çatladıkapı Yenikapı Arası)

7. Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi Unkapanı İstikameti

8. Atatürk Bulvarı Unkapanı İstikameti

9. Refik Saydam Caddesinden Tarlabaşı Bulvarı İstikametine Kapatılacaktır

10. Tarlabaşı Bulvarından Cumhuriyet Caddesi İstikametine Kapatılacaktır

11. Cumhuriyet Caddesi İki Taraflı Taşıt Trafiğine Kapatılacaktır.

ALTERNATİF YOLLAR

1. D100 Kuzey

2. D100 Güney

3. Eski Havaalanı Caddesi Florya İstikameti

4. Sahil Rauf Orbay Caddesi Florya İstikameti

5. Aksu Caddesi

6. 10.Yıl Caddesi

7. Abdülezel Paşa Caddesi

8. Ragıp Gümüşpala Caddesi

9. Macar Kardeşler Caddesi

10. Tersane Caddesi

11. Evliya Çelebi Caddesi

12. Kemeraltı Caddesi

13. Yedikuyular

14. Asker Ocağı Caddesi

15. Vali Konağı Caddesi

16. Halaskargazi Caddesi

