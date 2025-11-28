Menü Kapat
18°
 Serhat Yıldız

Okan Buruk talimatı verdi: Galatasaray’da derbi öncesi Osimhen, Lemina ve Barış Alper kararı!

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray, ligin 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Dev maç öncesi kadro kurmakta zorlanan Cimbom'da Osimhen ve Lemina için seferberlik ilan edildi. Kaan Ayhan yetişemezse sağ beke geçecek isim belli oldu. İşte detaylar...

Okan Buruk talimatı verdi: Galatasaray’da derbi öncesi Osimhen, Lemina ve Barış Alper kararı!
US Gilloise karşısında kısıtlı kadroyla sahaya çıkan 'da sakat ve cezalıların çokluğu dikkat çekiyor.

Okan Buruk talimatı verdi: Galatasaray’da derbi öncesi Osimhen, Lemina ve Barış Alper kararı!

GÜNCEL KADRODA OLMAYAN İSİMLER

Singo ve Berkan sakatlıkları; Sallai, Eren ve Metehan da cezaları nedeniyle sınavında yok. başta olmak üzere Lemina, Yunus, Kaan ve Jakobs'un tedavileri ise devam ediyor.

Okan Buruk talimatı verdi: Galatasaray’da derbi öncesi Osimhen, Lemina ve Barış Alper kararı!

DERBİ İÇİN KIRMIZI ALARM

Sağlık heyeti, durumları belirsizliğini koruyan bu 5 oyuncuyu derbiye yetiştirmek için alarma geçti. Teknik heyet, Fenerbahçe planlamasını Osimhen, Lemina ve Kaan'dan gelecek haberlere göre yapacak.

Okan Buruk talimatı verdi: Galatasaray’da derbi öncesi Osimhen, Lemina ve Barış Alper kararı!

Okan Buruk özellikle Osimhen'in derbiye kadar hazır olmasını istiyor. US Gilloise maçında riske edilmeyen Lemina'nın diğer sakat oyunculara göre durumu iyi gözüküyor. Kaan Ayhan yetişmezse, sağ beke Barış Alper'in geçme ihtimali söz konusu.

Okan Buruk talimatı verdi: Galatasaray’da derbi öncesi Osimhen, Lemina ve Barış Alper kararı!

KADIKÖY'E DEV PRİM

Dört gün içinde ligde Gençlerbirliği ve Şampiyonlar Ligi'nde US Gilloise ile karşılaşan Galatasaray'da yorulan oyunculara 1 gün izin verildi. Dün dinlenen sarı-kırmızılı takım, bugün Kemerburgaz'da toplanarak Fenerbahçe hazırlıklarına başlayacak. Teknik heyet, derbiye özel oyuncuları kampa almayı düşünmüyor. Yönetim ise Devler Ligi'nde takıma dağıttığı 1 milyon Euro (49.1 milyon TL) galibiyet primini Kadıköy'deki dev maç için de belirleyip destek mesajı verdi.

Okan Buruk talimatı verdi: Galatasaray’da derbi öncesi Osimhen, Lemina ve Barış Alper kararı!

ASLAN, SALLAİ İÇİN TAHKİM'E GİDECEK

Sakatlıklarla boğuşan Galatasaray'a bir kötü haber de PFDK'dan geldi. Profesyonel Disiplin Kurulu, Gençlerbirliği karşılaşmasında rakip oyuncuya yönelik yaptığı ciddi faul nedeniyle direkt kırmızı kart gören Macar kanat oyuncusu Roland Sallai'yi 2 maçla cezalandırdı.

Okan Buruk talimatı verdi: Galatasaray’da derbi öncesi Osimhen, Lemina ve Barış Alper kararı!

Tahkim Kurulu'na başvuru yapacak olan sarı-kırmızılılar cezanın düşürülmesini isteyecek.

