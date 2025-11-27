Menü Kapat
Hızlı ve Öfkeli yıldızı Paul Walker'ın otomobili satışa çıktı: Nefes kesen fiyat!

Hızlı ve Öfkeli oyuncusu Paul Walker'a ait nadir bulunan 2005 model Ford GT, Bring a Trailer'da açık artırmaya çıktı. 550 beygirlik V8 motora ve çeşitli performans modifikasyonlarına sahip otomobil için biçilen fiyat dudak uçuklattı.

Hızlı ve Öfkeli serisinin unutulmaz yıldızı Paul Walker koleksiyonundan çıkan özel üretim 2005 model Ford GT, açık artırmada rekor fiyata koşuyor.

Yaklaşık 12 yıl önce trajik bir trafik kazasında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Paul Walker'ın garajından çıkan araçlar, otomobil tutkunlarının ve koleksiyonerlerin radarına girmeye devam ediyor.

Bring a Trailer platformu üzerinden açık artırmaya sunulan Walker'ın 2005 model Ford GT'si, bitimine bir haftadan fazla süre olmasına rağmen şimdiden 550 bin dolarlık (yaklaşık 23 milyon TL) teklif seviyesine ulaştı.

Hızlı ve Öfkeli yıldızı Paul Walker'ın otomobili satışa çıktı: Nefes kesen fiyat!

2005 MODEL FORD GT NELER SUNUYOR?

Motor1'in haberine göre, Paul Walker'ın "Always Evolving" koleksiyonunun bir parçası olan aracın kalbinde Ford'un süper şarjlı 5.4 litrelik V-8 motoru yer alıyor.

Ricardo altı ileri manuel şanzımanla gücünü arka tekerleklere aktaran makine, 550 beygir güç ve yaklaşık 678 Nm tork üreterek performans sınırlarını zorluyor. Stok özelliklerinin yanı sıra Penske amortisörler, Accufab gaz kelebeği gövdesi, ECU ayarı ve güçlendirilmiş egzoz sistemi gibi performans artırıcı ekstralarla donatılmış durumda.

Hızlı ve Öfkeli yıldızı Paul Walker'ın otomobili satışa çıktı: Nefes kesen fiyat!

SADECE 14 ADET ÜRETİLDİ

Süper otomobili asıl özel kılan detayların başında ise nadir bulunan dış görünümü geliyor. Yarış şeritleri olmayan "Mark IV Kırmızı" rengine sahip sadece 14 örnekten biri olan model, Steve Saleen imzasPaı taşıyor.

Hızlı ve Öfkeli yıldızı Paul Walker'ın otomobili satışa çıktı: Nefes kesen fiyat!

Michelin Pilot Sport Cup 2 lastiklerle sarılı 19 ve 20 inçlik satış sonrası ADV.1 çift kollu jantların kullanıldığı araçta, BBS dövme hafif alüminyum jant seti ve Goodyear Eagle F1 lastikleri de alıcıya teslim edilecek parçalar arasında bulunuyor.

Hızlı ve Öfkeli yıldızı Paul Walker'ın otomobili satışa çıktı: Nefes kesen fiyat!

BAKIMLARI YENİ YAPILDI

Kilometre sayacı yaklaşık 5 bin 956 kilometre gösteren süper otomobilin temiz bir sicile sahip olduğu belirtiliyor. Satış öncesinde gerçekleştirilen kapsamlı serviste yağ, bujiler, yakıt filtresi, akü ve kütle hava akış sensörünün yenilendiği bildirildi.

