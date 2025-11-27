Menü Kapat
18°
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Euro NCAP kuralları baştan aşağı değişiyor: Sürücüleri çıldırtan özellik tarih oluyor

Euro NCAP, 2026’da devreye alacağı yeni kriterlerle "sinir bozucu" uyarılara düzenleme getirirken kaza anında çalışmayan elektrikli kapı kollarına da savaş açıyor.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
27.11.2025
saat ikonu 10:18
|
GÜNCELLEME:
27.11.2025
saat ikonu 10:18

Avrupa'nın otomobil güvenliği otoritesi Euro NCAP, 2009 yılından beri en kapsamlı güncellemesini yapmaya hazırlanıyor. Yeni sistemde "sinir bozucu" uyarı seslerinden elektrikli kapı kollarına kadar birçok kritik detay puanlamayı etkileyecek.

Söz konusu güncelleme ile araç test ve puanlama prosedürleri tamamen yenilenirken, değerlendirmeler dört ana güvenlik aşaması üzerine inşa edilecek: Güvenli Sürüş, Kazadan Kaçınma, Kaza Koruması ve Kaza Sonrası Güvenlik.

Euro NCAP kuralları baştan aşağı değişiyor: Sürücüleri çıldırtan özellik tarih oluyor

SÜRÜCÜYÜ "BIKTIRAN" UYARILARA EKSİ PUAN

Tüketici geri bildirimlerini dikkate alan Euro NCAP, sürücüleri gereksiz yere rahatsız eden sesli uyarılar veya müdahaleler konusunda önemli adımlar atıyor.

Sürücü destek sistemleri, artık sadece test pistindeki kaza önleme yetenekleriyle değil, gerçek sürüş sırasındaki kullanıcı deneyimiyle de değerlendirilecek. Böylelikle sistemlerin sürücüyü ne kadar rahatsız ettiği ve müdahalelerin ne kadar yerinde olduğu puanlamaya doğrudan etki edecek.

Ayrıca hız sınırı bilgilerinin doğruluğu da ilk kez yol sürüş testleri sırasında kontrol edilecek.

Euro NCAP kuralları baştan aşağı değişiyor: Sürücüleri çıldırtan özellik tarih oluyor

FİZİKSEL TUŞLAR GERİ DÖNÜYOR

Kokpit tasarımlarındaki dokunmatik ekran hakimiyeti de yeni kriterlerden nasibini alıyor. Yapılan düzenlemeyle birlikte temel kontrollerin yerleşimi, netliği ve kullanım kolaylığı mercek altına alınıyor.

Sıklıkla kullanılan fonksiyonlar için fiziksel düğmelerin varlığı, dikkat dağınıklığını azalttığı gerekçesiyle üreticilere artı puan kazandıracak.

Güvenli sürüş aşamasında göz ve baş takibi yapan, sürücünün o anki durumunu tespit eden sistemler de en yüksek puanları almak için zorunlu hale geliyor. Araçların, sürücü tepkisiz kaldığında güvenli bir şekilde durabilmesi ekstra kredi sağlayacak.

Euro NCAP kuralları baştan aşağı değişiyor: Sürücüleri çıldırtan özellik tarih oluyor

ELEKTRİKLİ KAPI KOLLARI KAZA ANINDA AÇILMAK ZORUNDA

Kaza sonrası güvenlik kriterleri kapsamında, özellikle son dönemde popülerleşen gömme elektrikli kapı kollarına sahip araçlar için yeni zorunluluklar getiriliyor.

Olası bir çarpışma anında kurtarma ekiplerinin araca müdahalesini kolaylaştırmak adına, elektrikli kapı kollarının darbe sonrasında da işlevselliğini koruması şart koşulacak.

Batarya yangını riskinin sürücüye iletilmesi ve yüksek voltajlı bataryanın kaza sonrası izolasyonu gibi konular da "Kaza Sonrası Güvenlik" başlığı altında sıkı denetimden geçecek.

Euro NCAP kuralları baştan aşağı değişiyor: Sürücüleri çıldırtan özellik tarih oluyor

GERÇEK HAYAT SENARYOLARI TEST EDİLECEK

Test protokolleri her üç yılda bir güncellenecek. Yeni dönemde kaza önleme sistemleri, yaya ve bisikletlilerin yoğun olduğu kentsel senaryolar da dahil olmak üzere gerçek dünya koşullarına daha yakın şartlarda sınanacak.

Kaza koruma testlerinde ise çocuklardan farklı boylardaki yetişkinlere kadar daha geniş bir yolcu yelpazesi, sanal simülasyonlar ve kızak testleri ile analiz edilecek.

ETİKETLER
#Euro Ncap
#Otomobil Güvenliği
#Sürücü Destek Sistemleri
#Elektrikli Kapı Kolları
#Kaza Sonrası Güvenlik
#Kazanma
#Güvenli Sürüş
#Otomobil
