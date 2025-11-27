Araç sahiplerinin en çok pişman olduğu 10 otomobil belli oldu! Türkiye’de tercih edilen marka da listede

BMW 5 SERİSİ – ERKEN SATIŞ ORANI: %13,4

BMW, 5 Serisi'ni üç farklı versiyonda sunuyor. 530i, gücünü arka tekerleklere veya dört tekerleğe birden ileten 255 beygir gücünde turboşarjlı 2.0 litrelik sıralı dört silindirli bir motora sahip. 540i'ye geçtiğinizde, sürüşünüze daha fazla güç ve performans katan 375 beygir gücünde 3.0 litrelik turboşarjlı sıralı altı silindirli bir motora sahip oluyorsunuz. Üçüncü versiyon ise, sıralı altı silindirli bir motor ve bir elektrik motorundan oluşan bir plug-in hibrit sistemle 483 beygir güç üreten 550e. Aracın bakım ve sigorta masraflarının uzun olduğu ve teknolojik yapısının bekleneni veremediği öne sürülüyor.