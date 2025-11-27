Araç sahiplerinin en çok pişman olduğu 10 otomobil belli oldu! Türkiye’de tercih edilen marka da listede

Kategoriler
Araç sahiplerinin en çok pişman olduğu 10 otomobil belli oldu. Araştırmalarda otomobillerde ortaya çıkan şikayetler, çok sık yapılan harcamalar ortaya çıktı. Listede Türkiye'den de tercih edilen markalar var.
Yeni otomobil alacaklar faiz ödemesi, aylık taksitleri, sigorta ve amortismanı kabul ederek detaylı araştırıyor. Çoğu alıcı, bir araca karar vermeden önce test sürüşlerine çıkar, ancak bayi rehberliğinde yapılan bu kısa sürüşler genellikle araç hakkında istenen bilgileri edinmenizi sağlamaz. Bazı şeyler ancak araçla deneyim kazanılarak öğrenilebilir.
Araç sahipleri finans zararı yaşamamak için memnun olmadığı otomobilleri hemen elinden çıkarmak istiyor. iSeeCars, 2023-2024 yıllarında satılan 18,5 milyondan fazla yeni aracı analiz ederek, hangi araç ve markaların ilk yıl içinde ikinci el olarak satıldığını belirledi. Analiz, yeni araçlar için ortalama ilk yıl yeniden satış oranının %3,6 olduğunu, ilk 10 model için ise yeniden satış oranlarının dört ila sekiz kat daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Çoğu modellerin Türkiye’de de olduğu biliniyor.
Aracın sert sürüşü, onu daha çok bir spor otomobil gibi hissettiriyor. F-Pace’lerde diğer lüks SUV'lere kıyasla depolama alanlarının yetersizliği ve bilgi-eğlence ekranlarının yavaşlığı şikayet ediliyor.
BMW, 5 Serisi'ni üç farklı versiyonda sunuyor. 530i, gücünü arka tekerleklere veya dört tekerleğe birden ileten 255 beygir gücünde turboşarjlı 2.0 litrelik sıralı dört silindirli bir motora sahip. 540i'ye geçtiğinizde, sürüşünüze daha fazla güç ve performans katan 375 beygir gücünde 3.0 litrelik turboşarjlı sıralı altı silindirli bir motora sahip oluyorsunuz. Üçüncü versiyon ise, sıralı altı silindirli bir motor ve bir elektrik motorundan oluşan bir plug-in hibrit sistemle 483 beygir güç üreten 550e. Aracın bakım ve sigorta masraflarının uzun olduğu ve teknolojik yapısının bekleneni veremediği öne sürülüyor.
Discovery'yi bu kadar erken iade eden sürücülerin, SUV'nin virajlardaki sınırlı çevikliği, yetişkinler için yeterince geniş görünmeyen küçük üçüncü sıra koltukları veya üçüncü sıranın arkasındaki genellikle küçük olan bagaj alanı gibi geçerli sorunları var.
Tek güç aktarma organı seçeneği, birçok sürücünün C-Serisi'ni ilk yıl içinde yeniden satmasının önemli bir nedeni olabileceği değerlendiriliyor.
Evoque'u iade eden sahipleri, özellikle normalden daha dar arka koltuklar ve gerçek arazi kabiliyetlerinin eksikliği nedeniyle konfor eksikliğinden rahatsız olabiliyor.
Araçta teknolojinin karmaşıklığı ve diğer modellerde standart olarak bulunan sürücü destek özelliklerinin ek maliyeti şikayet edilen en ciddi konular arasında.
CLA birçok olumlu özelliğe sahip olsa da, yine de tek bir güç aktarma organıyla gelen kompakt bir sedan. Dar ikinci sıra koltuklar yetişkinler için yeterli olmayabilir ve sürüşü göründüğü kadar keyifli değil. CLA iyi bir başlangıç lüks sedanı olabilir, ancak sahiplerinin beşte biri aracı ilk yıl içinde satıyor.
Birçok araç sahibi, özellikle üçüncü sıra koltuk seçeneği seçildiğinde, küçük arka bagaj hacmi, standart özelliklerin eksikliği veya önden çekişli bir versiyonda heyecan eksikliği nedeniyle satış listesine koyuyor.
Aracın sahipleri sorunu tamamen güç aktarma teknolojilerinde görüyor. Bazı kullanıcılar, Macan S'de bulunan 375 beygir gücündeki çift turbolu 2,9 litrelik V6 motor yerine, 261 beygir gücündeki turbolu 2,0 litrelik sıralı dört silindirli motoru temel modelde tercih ediyor.
Küçük güç aktarma organı birçok sürücünün bu SUV'den daha fazlasını istemesine ve daha fazla güç ve performans için bir üst seviye Land Rover arayışına girmesine neden oluyor.