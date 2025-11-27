Menü Kapat
Hava Durumu
IMEI telefon kayıt ücretine zam geldi! İşte güncel 2026 fiyatları

Kasım 27, 2025 09:36
IMEI telefon kayıt ücretine zam geldi! İşte güncel 2026 fiyatları

Resmi Gazete'de 2026 yılında vergi ve harçların belirlenmesini sağlayan yeniden değerleme oranı açıklandı. Bu çerçevede yeni yılda yurt dışından telefon getirecekleri yakından ilgilendiren zam oranı da belli olmuş oldu. İşte 2026 yılında uygulanacak güncel IMEI fiyatları.

 

Yurt dışından getirilen telefonların Türkiye’de kullanılabilmesi için IMEI kaydı yapılması gerekiyor. IMEI kaydı yaptıracak kişiler, 2026 yılı için güncel ücretleri araştırıyor. 

Resmi Gazete'de yayınlanan kararla Yeniden Değerleme Oranı yüzde 25,49 oldu. Geçtiğimiz yıl bu oran, yüzde 43,93 olarak belirlenmişti. 

2026 IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

2024 yılında yıl 31 bin 692 TL olan IMEI telefon kayıt ücreti, 2025 yılı için yüzde 43,93 oranında artış ile birlikte 45 bin 614 TL seviyesine ulaşmıştı.

 

 

YENİ RAKAM BELLİ OLDU 

1 Ocak 2026 itibarıyla ise IMEI telefon kayıt ücretine 11.627 TL zam gelecek.

Yeni yılda IMEI kayıt ücreti 57 bin 241 TL olacak.

 

10 YIL ÖNCEKİ ÜCRET NE KADARDI?

1 Ocak 2016'da IMEI kayıt ücreti 131 TL olarak uygulanmaktaydı. 

