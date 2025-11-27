IMEI telefon kayıt ücretine zam geldi! İşte güncel 2026 fiyatları

Yurt dışından getirilen telefonların Türkiye’de kullanılabilmesi için IMEI kaydı yapılması gerekiyor. IMEI kaydı yaptıracak kişiler, 2026 yılı için güncel ücretleri araştırıyor.

Resmi Gazete'de yayınlanan kararla Yeniden Değerleme Oranı yüzde 25,49 oldu. Geçtiğimiz yıl bu oran, yüzde 43,93 olarak belirlenmişti.