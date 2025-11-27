Menü Kapat
18°
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Peru siyasetinde hareketli saatler! Eski cumhurbaşkanı Vizcarra'ya şoke eden ceza

Peru'nun eski Devlet Başkanı Martin Vizcarra'ya rüşvet suçlamasında karar açıklandı. Kamu ihalelerinde iş insanlarını kayırmak için para aldığı belirtilirken, Vizcarra'ya 14 yıl hapis cezası verildi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.11.2025
saat ikonu 09:34
|
GÜNCELLEME:
27.11.2025
saat ikonu 09:34

'nun başkenti Lima’da görülen duruşmada, ülkeyi 2018-2020'de yöneten Eski Cumhurbaşkanı Martin Vizcarra’nın, 2011-2014 döneminde Moquegua valisi olarak görev yaparken bazı iş insanlarından kamu ihalelerinde onları kayırmak için para aldığı ileri sürüldü.

Mahkeme, Vizcarra’yı aldığı gerekçesiyle 14 yıl hapse ederken, ayrıca 9 yıl süreyle kamu görevinde bulunmaktan menetti.

Karara tepki gösteren Vizcarra, suçsuz olduğunu savunarak, "Özel sektör iş insanları, duruşma boyunca doğrulayamadıkları ifadeler verdiler, mahkumiyet kararını haklı çıkaracak hiçbir gerekçe yok." ifadesine yer verdi.

Peru siyasetinde hareketli saatler! Eski cumhurbaşkanı Vizcarra'ya şoke eden ceza

DİĞER BİRÇOK ESKİ BAŞKANLA BERABER OLACAK

Basına göre Vizcarra’nın, birçok eski devlet başkanının bulunduğu Barbadillo Cezaevi’ne gönderilebileceği değerlendiriliyor.

Vizcarra, böylece Alejandro Toledo, Ollanta Humala ve Pedro Castillo’nun ardından aynı cezaevine gönderilen dördüncü eski devlet başkanı olabilir.

Peru, istifalar, görevden almalar ve siyasi krizlerle şekillenen uzun bir siyasi istikrarsızlık döneminden geçiyor. 2018’den bu yana ülkede yedi devlet başkanı çeşitli gerekçelerle görevlerinden alındı.

ETİKETLER
#mahkum
#rüşvet
#Peru
#Siyasi Kriz
#Martin Vizcarra
#Eski Başkan
#Dünya
