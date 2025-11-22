Menü Kapat
Editor
 Berkay Alptekin

Peru’da eski Başbakan Chavez için yeniden gözaltı kararı

Peru'daki eski Başbakan Betssy Chavez, eski Devlet Başkanı Pedro Castillo'nun darbe girişimiyle bağlantılı olarak 5 ay süreyle ihtiyati gözaltına alındı. Chavez Meksika Büyükelçiliği'nde sığınma altına girmişti.

IHA
22.11.2025
09:51
22.11.2025
09:51

Güney Amerika ülkesi ’da eski Devlet Başkanı Pedro Castillo'nun teşebbüsüne ortak olmakla suçlanan eski Başbakan Betssy Chavez hakkındaki sürecinde yeni gelişme meydana geldi.

Yüksek Mahkeme Hakimi Juan Carlos Checkley, ’nın Lima Büyükelçiliği’nde geçici sığınma altındaki Chavez’in 5 ay süreyle ihtiyati gözaltına alınmasına karar verdi.

Mahkeme açıklamasında, kararın 18 Kasım’da verildiği ve Peru polisi ile Interpol’e iletildiği, kamuoyuna bugün duyurulduğu belirtildi.

MEKSİKA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE SIĞINMIŞTI

Chavez, eski Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo’nun 2022 yılında Peru meclisini feshederek darbe girişiminde bulunmasına ortak olduğu gerekçesiyle 2023 yılında gözaltına alınmış, daha sonra geçtiğimiz Eylül ayında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Chavez ardından Meksika’nın Lima Büyükelçiliği’ne sığınma talebinde bulunmuş ve bu talebi kabul edilmişti.

Bu gelişme üzerine Peru Dışişleri Bakanlığı, Meksika ile bütün diplomatik ilişkilerin kesildiğini açıklamış ve Chavez’e güvenli geçiş izni verilip verilmeyeceğine ilişkin Amerikan Devletleri Örgütü’ne başvuracağını bildirmişti.

Savcılar, yargı süreci devam eden ve Castillo’nun darbe teşebbüsünden habersiz olduğunu ileri süren Chavez'in 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasını istiyor.

ETİKETLER
#Meksika
#darbe
#diplomasi
#Peru
#yargı
#Pedro Castillo
#Betssy Chavez
#Dünya
