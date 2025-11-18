Menü Kapat
TGRT Haber
19°
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

ABD'de kitlesel sınır dışı operasyonu: 2 günde onlarca kişi gözaltına alındı

ABD'de büyük bir sınır dışı operasyonu başladı. Kuzey Carolina'da son 48 saatte 130'dan fazla düzensiz göçmen gözaltına alındı.

ABD'de kitlesel sınır dışı operasyonu: 2 günde onlarca kişi gözaltına alındı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.11.2025
10:06
|
GÜNCELLEME:
18.11.2025
10:06

'nin eyaletinde kitlesel sınır dışı operasyonu başladı. ABC News'un haberine göre, Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) ve Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) yetkililerince Kuzey Carolina'da Charlotte kentinde düzensiz göçmenlere karşı operasyon yürütüldü.

Operasyon kapsamında 130'dan fazla düzensiz göçmen gözaltı merkezlerine götürüldü.

ABC News'a konuşan ve ismi açıklanmayan bir İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) yetkilisi, gözaltına alınan kişilerin "ülkenin göçmenlik yasalarını ihlal ettiğini" ve "suç kayıtlarının bulunduğunu" savundu.

ABD'de kitlesel sınır dışı operasyonu: 2 günde onlarca kişi gözaltına alındı

TRUMP'IN SERT GÖÇMEN POLİTİKASI

Göreve başladığı gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle selefi Joe Biden döneminde getirilen "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" uygulamalarını kaldırma kararı alan ABD Başkanı , daha sonra yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" uygulamasının da sonlandırıldığını duyurmuştu.

Trump, ülkeye düzensiz giren "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalabileceği tesisin hazırlanması talimatını vermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savunmuştu.

ETİKETLER
#donald trump
#abd
#kuzey carolina
#düzensiz göçmenler
#Göç Operasyonu
#Göç Politikası
#Dünya
