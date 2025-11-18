Menü Kapat
TGRT Haber
19°
 | Berrak Arıcan Baş

ABD lideri Trump ve yardımcısı JD Vance'ı ölümle tehdit eden kişinin cezası belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump ve yardımcısı JD Vance'ı ölümle tehdit eden kişinin cezası verildi. ABD Adalet Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı.

ABD lideri Trump ve yardımcısı JD Vance'ı ölümle tehdit eden kişinin cezası belli oldu
'nin Michigan eyaletinde, Başkan ile yardımcısı JD Vance'a yönelik ölüm tehditlerinde bulunan kişi için karar verildi. Başkan Yardımcısı JD Vance ile aynı isim baş harflerini ve soyadını taşıyan 67 yaşındaki James Donald Vance Jr, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda Trump ve Vance'i öldürmekle tehdit etti.

ABD lideri Trump ve yardımcısı JD Vance'ı ölümle tehdit eden kişinin cezası belli oldu

'ÖLDÜRME, YARALAMA' SUÇLAMALARINI KABUL ETTİ

Bu mesajlarında hayatını kaybetme ya da ömür boyu hapse girme ihtimalini önemsemediğini yazan Vance Jr, mahkemedeki ifadesinde Başkan ve Başkan Yardımcısı'nı öldürme veya yaralama tehdidi suçlamalarını kabul etti.

2 YIL HAPİS CEZASI

Michigan Federal Mahkemesi, Vance Jr'ı 2 yıl hapis cezasına mahkum etti.

ABD lideri Trump ve yardımcısı JD Vance'ı ölümle tehdit eden kişinin cezası belli oldu

ABD'de 20 Ekim'de, Richard Spring isimli başka bir kişi de Trump'ı öldürmekle tehdit ettiği gerekçesiyle 18 ay hapis ve 2 bin dolar para cezasına çarptırılmıştı.

