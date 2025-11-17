Menü Kapat
17°
 | Berrak Arıcan Baş

Putin-Trump görüşmesine dair Kremlin'den açıklama

Kremlin'den ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in olası görüşmesine dair açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, hazırlıkların tamamlanması ve şartların oluşması için çaba harcandığını ifade etti.

Putin-Trump görüşmesine dair Kremlin'den açıklama
Başkanı ile Rus lider 'in bir türlü gerçekleşmeyen görüşmesine ilişkin Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov açıklamada bulundu. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Peskov, ağustos ayında Alaska’da görüşen Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Budapeşte’de yapılması planlanan ancak daha sonra iptal edilen zirveye ilişkin soruları cevapladı.

Putin-Trump görüşmesine dair Kremlin'den açıklama

''ŞARTLAR GERÇEKLEŞMELİ''

Moskova'nın bir fırsatı kaçırıp kaçırmadığı ve Putin ile Trump'ın yeni bir görüşmesinin hangi şartlarda gerçekleşebileceği sorusunu cevaplayan Peskov, "Bu şartların ne zaman ortaya çıkacağını şu anda tahmin etmek zor. Tabii ki hepimiz bu şartların bir an önce gerçekleşmesini istiyoruz" dedi.

Her iki tarafın da zirvenin yapıcı olabilmesi için derin bir hazırlık gerektiği konusunda mutabık olduğunu kaydeden Peskov, "Hazırlıklar tamamlanır tamamlanmaz ve şartlar oluşur oluşmaz Trump-Putin zirvesinin yapılacağını umuyoruz" dedi.

Putin-Trump görüşmesine dair Kremlin'den açıklama

BİR TÜRLÜ GERÇEKLEŞMEYEN TRUMP-PUTİN GÖRÜŞMESİ

ABD Başkanı Donald Trump, 16 Ekim’de Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için Putin ile Macaristan'da bir araya geleceklerini duyurmuştu. Trump, 23 Ekim'de yaptığı başka bir açıklamada da, Putin ile Macaristan'da gerçekleştirmeyi planladığı görüşmeyi diplomatik çabalarda ilerleme kaydedilemediği gerekçiyle iptal ettiklerini belirtmişti.

ABD Hazine Bakanlığı da Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı bitirmeye yönelik barış sürecine ciddi bir bağlılık göstermemesi nedeniyle Rus petrol şirketleri Rosneft ve Lukoil ile bu firmaların iştiraki olan alt kuruluşlara yaptırım uygulama kararı almıştı.

