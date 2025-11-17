Menü Kapat
TGRT Haber
 Berrak Arıcan Baş

Rusya Türk gemisini vurdu: LPG taşıyan gemide patlama tehlikesi

Ukrayna'nın Odesa bölgesinde bulunan İzmail Limanı'na demirli Türk bayraklı ORINDA gemisi, Rus güçlerinin saldırısına uğradı. Yaklaşık 4 bin ton sıvılaştırılmış gaz taşıyan (LPG) geminin patlama tehlikesi olduğu belirtildi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar tüm şiddetiyle devam ederken Odesa bölgesinde bulunan İzmail Limanı'nda demirli Türk gemisi ORINDA, Rus güçlerinin hedefi oldu.

Rusya Türk gemisini vurdu: LPG taşıyan gemide patlama tehlikesi

Yaklaşık 4 bin ton sıvılaştırılmış gaz (LPG) taşıyan Türk bayraklı gemi, dron saldırısında vuruldu.

Rusya Türk gemisini vurdu: LPG taşıyan gemide patlama tehlikesi

PATLAMA TEHLİKESİ VAR

Romanya'nın Plauru köyü sakinleri, Rus saldırısı sonrası alev alan geminin patlama tehlikesi nedeniyle tahliye edildi.

Rusya Türk gemisini vurdu: LPG taşıyan gemide patlama tehlikesi

ODESSA ELEKTRİKSİZ

Öte yandan Rusya ordusunun Ukrayna'nın en büyük enerji şirketi DTEK'e ait 'daki enerji tesisine düzenlediği saldırı sonucunda ise 36 bin 500 hane elektriksiz kaldı. Yetkililer, 4 bin haneye yedek hatlar kullanılarak yeniden elektrik verildiğini, 32 bin 500 hanedeki onarım çalışmalarının ise uzun süreceğini belirtti.

