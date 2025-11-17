Menü Kapat
Dünya
 Berrak Arıcan Baş

Cinayet turizmi mağduru Saraybosnalı anne, keskin nişancı ateşiyle ailesini kaybetti

Bosna Hersek Savaşı sırasında sivilleri keskin nişancı ateşiyle öldürmek amacıyla ülkeye gelenlerden birinin hem karnındaki çocuğunu hem de 7 yaşındaki çocuğunu öldüren Saraybosnalı anne Dzenana Sokolovic yaşanan acı dolu zamanları anlattı.

17.11.2025
17.11.2025
Bosna Hersek'te savaş sırasında karnındaki bebeği ve 7 yaşındaki oğlu ateşiyle öldürülen Saraybosnalı anne Dzenana Sokolovic, ülkeye gelerek eğlence amacıyla çoğunluğu Müslüman olan sivillere keskin nişancı tüfeği ile ateş edebilmek için Sırp güçlerine para ödeyen yabancılara tepki gösterdi.

Cinayet turizmi mağduru Saraybosnalı anne, keskin nişancı ateşiyle ailesini kaybetti

''ORACIKTA ÖLDÜ''

Saraybosna'da olayın gerçekleştiği yerde açıklamalarda bulunan Sokolovic, 18 Kasım 1994'te kayınvalidesinin evinden dönerken Bosna Hersek Tarih Müzesi yakınlarında üzerlerine ateş açıldığını anlattı. Ateşin o dönemde Sırp güçlerinin kontrolünde olan Grbavica tarafından geldiğini anlatan Sokolovic, "Keskin nişancıydı. Mermi karnımdan girip, diğer yandan çıktı ve yukarıdan oğlumun başına isabet etti. Oracıkta öldü" dedi.

''HAYATTA SANIYORDUM MORGDAYMIŞ''

Kızının da kendisiyle birlikte olduğunu ve onun hayatta kaldığını anlatan Sokolovic, "Komşular gelip kızımı götürdüler. Ben hastanede yatarken oğlumun hayatta olduğunu sanıyordum. Oysa morgdaymış. Babası beni ziyarete geldiğinde öğrendim. Babamı gördüğümde sordum. O da bana, ‘Hastanede yatıyor, yaralı' dedi. Hemen söylemeye cesaret edemedi" şeklinde konuştu.

''ELLERİNE NE GEÇTİ?''

Keskin nişancı kurşunuyla ölen oğlu Nermin'in öldürülmeden önce henüz 7 yaşına girmiş olduğunu anlatan acılı anne, "Günahsız çocuğumu öldürdüler. Yedi yaşındaydı, yaşını yeni almıştı. Eve dönüyorduk. Ne diyeceğimi bilmiyorum" dedi. Savaş sırasında Sırp güçlerine para ödeyerek sivilleri eğlence amacıyla canlı hedef olarak kullanan yabancıları lanetleyen Sokolovic, "Bununla ellerine ne geçti. Allah onlara gün yüzü göstermesin" dedi.

Cinayet turizmi mağduru Saraybosnalı anne, keskin nişancı ateşiyle ailesini kaybetti

''SORUMLULAR CEZASINI ÇEKSİN!''

Sorumluların yakalanarak hapsedilmesini talep eden Sokolovic, "Onlar için dileğim, asla çıkamasınlar. Bizi öldürenlerden Allah hesap sorsun. Neredeyse bütün ailemi yok ettiler. Ailemden geriye birkaç kişi kaldı. Onlar da öldü. Artık yalnızım, bir ben, bir çocuğum bir de yüce Allah" ifadelerini kullandı.

'KESKİN NİŞANCI BULVARI'

Sokolovic'in "Keskin Nişancı Bulvarı" olarak anılan ana caddede vurulan oğlu Nermin Divovic için bugün yol üzerinde bir anıt yer alıyor. Anıtta, "18 Kasım 1994'te burada Saraybosna Kuşatması sırasında saldırgan güçlere mensup bir keskin nişancı tarafından 7 yaşında bir erkek çocuğu öldürüldü" ifadeleri yer alıyor.

Cinayet turizmi mağduru Saraybosnalı anne, keskin nişancı ateşiyle ailesini kaybetti

CİNAYET TURİZMİNE KATILANLAR ARAŞTIRILIYOR

İtalya'da Milano Savcılığı, 1992-95 yılları arasındaki Bosna Savaşı sırasında kuşatma altındaki Saraybosna'ya gelerek burada Sırp güçlerine yüklü miktarlarda para ödeyen ve "eğlence amaçlı olarak" keskin nişancı tüfeğiyle Saraybosnalı sivillere ateş eden İtalyan vatandaşları konusunda soruşturma başlatmıştı. Soruşturmada yer alan bilgilerde, Saraybosna'daki sözde "savaş turizmine" katılan yabancılar arasında İtalyanların yanı sıra Amerikalılar, Kanadalılar ve Rusların da yer aldığı belirtilmişti.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yaklaşık 4 yıl süren kuşatma sırasında bin 601'i çocuk toplam 11 bin 541 kişi ölmüştü. Öldürülen çocuklardan onlarcası keskin nişancı kurşunuyla öldürülmüştü.

Cinayet turizmi mağduru Saraybosnalı anne, keskin nişancı ateşiyle ailesini kaybetti
Saraybosna'daki cinayet turizminin tanığı o anları anlattı: Bir keskin nişancı bizi gördü
'Savaş turistleri' zevk uğruna sivilleri keskin nişancıyla öldürdü!
