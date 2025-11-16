Menü Kapat
16°
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Saraybosna'daki cinayet turizminin tanığı o anları anlattı: Bir keskin nişancı bizi gördü

Bosna Savaşı sırasında 'hobi' olarak farklı ülkelerden gelip keskin nişancılarla sivilleri katleden Batılılara dair belgelerin ortaya çıkmasının ardından bu cinayet turizmine tanık olan kişi o anları anlattı.

Bosna Hersek’te 1992-1995 yılları arasındaki savaşta kuşatma altındaki ’ya gelerek "eğlence" amacıyla tüfeğiyle insan vurmak için Sırp güçlerine yüklü miktarlarda para ödeyen sözde "savaş turisti" olarak adlandırılan Batılılara dair belgeler ortaya çıktı. Soruşturma kısa sürede derinlik kazandı ve hangi ülkelerden 'savaş turisti' geldiği araştırılmaya başlandı.

Saraybosna'daki cinayet turizminin tanığı o anları anlattı: Bir keskin nişancı bizi gördü

''KESKİN NİŞANCI BİZE ATEŞ ETTİ''

Metro.co'nun haberine göre, Bosna Savaşı sırasında cinayet turizmine şahit olan bir kişi ise yaşadıklarını şimdi daha da iyi anladığını söyledi. ''Saraybosna yakınlarında büyüdüğüm için 'savaş turistlerini' ilk elden gördüm'' diyen mağdur, yaşananları şöyle anlattı:

''Yedi yaşındaydım ve günümüz Bosna-Hersek'inin güneyindeki Barane köyünde yaşıyordum. O sırada Sırp güçlerinin Saraybosna'yı kuşatması başlamıştı. 1992 baharında köyümüze savaş geldi. 1993 yazına gelindiğinde babam ve erkek akrabalarımın çoğu toplama kamplarına gönderilmiş, annem, erkek kardeşim, kız kardeşim ve ben de büyük teyzemin yanında kalmak üzere Mostar'ın güneyindeki bir köye kaçmıştık.''

''Bir gün, yiyecek almak için evden dönerken annem, erkek kardeşim, kız kardeşim ve ben bir keskin nişancı tarafından görüldük. Annem bizi yakaladı ve taş bir duvarın arkasına çekti. Bizi nasıl koruduğunu asla unutamam. 45 dakika boyunca o duvarın arkasında yattık, keskin nişancı bize ateş etti, bizi korkutmaya çalıştı.''

Saraybosna'daki cinayet turizminin tanığı o anları anlattı: Bir keskin nişancı bizi gördü

'İNSAN AVINA' KATILANLAR ARAŞTIRILACAK

’da Milano Savcılığı’nın 1992-1995 yılları arasındaki Bosna Savaşı sırasında kuşatma altındaki Saraybosna’ya giderek burada Sırp güçlerine yüklü miktarlarda para ödeyen ve "eğlence amaçlı olarak" keskin nişancı tüfeğiyle Saraybosnalı sivillere ateş eden İtalyan vatandaşları konusunda soruşturma başlatması, ’ye de örnek oldu.

Saraybosna'daki cinayet turizminin tanığı o anları anlattı: Bir keskin nişancı bizi gördü

İtalya’da başlatılan soruşturmanın dünya basınına yansımasının ardından duruma tepki gösteren ABD Kongre Üyesi Anna Paulina Luna, "insan avına" dahil olan ABD vatandaşlarının da bulunması için inceleme başlattığını açıkladı.

