16°
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Meksika sokakları savaş alanına döndü! Binlerce kişi hükümete karşı Ulusal Saray'a yürüdü

Meksika'nın başkenti Meksiko'da, binlerce kişi hükümetin güvenlik politikalarını eleştirmek amacıyla Ulusal Saray'a yürüdü. Güvenlik politikasını eleştiren ve kendilerini "Z Kuşağı" olarak adlandıran grubun çağrısıyla düzenlenen protesto sırasında çok sayıda kişi yaralandı.

AA
16.11.2025
16.11.2025
Kuzey Amerika ülkesi 'nın kalbi, başkent Meksiko'da binlerce gösterici Bağımsızlık Anıtı önünde bir araya gelerek Ulusal Saray'a yürüdü. Polis, Ulusal Saray önündeki bariyerlere taş ve çekiçlerle saldıran gruba, göz yaşartıcı gaz ve yangın söndürücü gazlarla müdahale etti.

Meksika sokakları savaş alanına döndü! Binlerce kişi hükümete karşı Ulusal Saray'a yürüdü

Olaylarda 20 kişi yaralanırken, çok sayıda protestocu gözaltına alındı. Öğrenciler, çiftçiler, partilerinden temsilciler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı protestoda, ülkede yıllardır süren ve organize suç kaynaklı güvensizlik eleştirildi.

Göstericiler ayrıca, Michoacan eyaletindeki Uruapan Belediye Başkanı Carlos Manzo'nun 1 Kasım 2025’te "Işık Festivali" sırasında silahlı saldırıda öldürülmesini de etti.

Meksika sokakları savaş alanına döndü! Binlerce kişi hükümete karşı Ulusal Saray'a yürüdü

DEVLET BAŞKANI SHEINBAUM MUHALEFETİ TOPA TUTTU

Eylemciler, hükümet değişikliklerine rağmen güvenlik sorunlarının bir sonuca kavuşmadığına dikkat çekerek, şiddet kurbanlarının "unutulmaması" çağrısında bulundu.

Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ise "Z Kuşağı" protestolarının arkasında muhalefetin olduğunu savundu ve hareketi siyasi amaç taşıyan bir oluşum olarak tanımladı.

Şiddetle mücadelede ilerleme kaydettiklerini söyleyen Sheinbaum, protestoların manipüle edildiğini ileri sürdü.

Meksika sokakları savaş alanına döndü! Binlerce kişi hükümete karşı Ulusal Saray'a yürüdü
