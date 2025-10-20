Menü Kapat
Benim Sayfam
Dünya
 Berrak Arıcan Baş

Trump protestoları 'şaka' olarak nitelendirdi ve 'Ben kral değilim' diyerek tepki gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine karşı olanların düzenlediği protestoları bir 'şaka' olarak nitelendirdi. Kendisinin ise bir kral olmadığını söyledi.

'de 50 eyalette 'Krallara Hayır' eylemleriyle Başkan protesto edildi. İlki haziran ayında düzenlenen protestolara bu kez 7 milyondan fazla kişi katıldı.

Trump protestoları 'şaka' olarak nitelendirdi ve 'Ben kral değilim' diyerek tepki gösterdi

''BEN KRAL DEĞİLİM''

Trump, başkent Washington'a dönerken gazetecilere yaptığı açıklamada, protestolara ilişkin, "Kral değilim. Ülkemizi harika kılmak için canımı dişime takıyorum. Hepsi bu. Ben hiç de kral değilim." ifadelerini kullandı. Trump, ülkeye hizmet için yorulmadan çalıştığını belirtti.

Protestoları "bir şaka" olarak nitelendiren Trump, bunların milyarder iş insanı George Soros dahil "diğer radikal solcu manyaklar" tarafından finanse edildiğini ileri sürdü.

Trump protestoları 'şaka' olarak nitelendirdi ve 'Ben kral değilim' diyerek tepki gösterdi

''GÖSTERİLER ÇOK KÜÇÜKTÜ''

Kendisine yöneltilen "otoriter" iddialarını reddeden Trump, "İnsanlara baktım. Bu ülkeyi temsil etmiyorlar. Gösteriler çok küçüktü, çok etkisizdi ve insanlar çıldırmıştı." değerlendirmesinde bulundu.

Trump protestoları 'şaka' olarak nitelendirdi ve 'Ben kral değilim' diyerek tepki gösterdi

Hafta sonu ABD geneli düzenlenen "Krallara Hayır" protestolarına katılanlar, demokrasiye, insan haklarına, ifade özgürlüğüne ve çevreye yönelik tehditler olduğunu savundu.

Trump protestoları 'şaka' olarak nitelendirdi ve 'Ben kral değilim' diyerek tepki gösterdi
