Trump protestoları 'şaka' olarak nitelendirdi ve 'Ben kral değilim' diyerek tepki gösterdi

ABD'de 50 eyalette 'Krallara Hayır' eylemleriyle Başkan Donald Trump protesto edildi. İlki haziran ayında düzenlenen protestolara bu kez 7 milyondan fazla kişi katıldı.

''BEN KRAL DEĞİLİM''

Trump, başkent Washington'a dönerken gazetecilere yaptığı açıklamada, protestolara ilişkin, "Kral değilim. Ülkemizi harika kılmak için canımı dişime takıyorum. Hepsi bu. Ben hiç de kral değilim." ifadelerini kullandı. Trump, ülkeye hizmet için yorulmadan çalıştığını belirtti.

Protestoları "bir şaka" olarak nitelendiren Trump, bunların milyarder iş insanı George Soros dahil "diğer radikal solcu manyaklar" tarafından finanse edildiğini ileri sürdü.

''GÖSTERİLER ÇOK KÜÇÜKTÜ''

Kendisine yöneltilen "otoriter" iddialarını reddeden Trump, "İnsanlara baktım. Bu ülkeyi temsil etmiyorlar. Gösteriler çok küçüktü, çok etkisizdi ve insanlar çıldırmıştı." değerlendirmesinde bulundu.

Hafta sonu ABD geneli düzenlenen "Krallara Hayır" protestolarına katılanlar, demokrasiye, insan haklarına, ifade özgürlüğüne ve çevreye yönelik tehditler olduğunu savundu.