Trump karşıtları 'Krallara Hayır' diyerek bir araya geldi! ABD lideri 'dışkılı video' ile karşılık verdi

ABD Başkanı Donald Trump karşıtları sokaklara döküldü. İlki haziran ayında düzenlenen ve Trump'ın ülkeyi daha "militer ve otokratik" bir yöne götürdüğünü savunan "Krallara Hayır" protestolarının ikincisi ABD genelinde yapıldı.

Başkent Washington'dan Los Angeles'a, New York'tan Chicago'ya kadar başta büyük şehirler olmak üzere 2 bin 500'den fazla yerde düzenlenen eylemlere katılan milyonlarca kişi, Trump'ın özellikle Demokrat eyaletlere "güvenlik" gerekçesiyle Ulusal Muhafız göndermesine tepki gösterdi.

''KRALLARA HAYIR''

'Krallara Hayır' protestolarının organizatörleri arasında yer alan Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) ve kürtaj, eğitim, silah kontrolü, sağlık hizmetleri ve sosyal güvenlik gibi konularda savunuculuk yapan sivil toplum örgütleri, Trump'ın sivil haklar alanındaki bazı politikalarına karşı çıkıyor.

Göstericiler, Trump yönetiminin düzensiz göçmenlere yönelik baskıları, Chicago ve Los Angeles gibi kentlere ABD ordu mensuplarının konuşlandırılması, ekonomide federal harcama kesintileri gibi başlıklarda hükümetin kararlarını protesto ediyor.

''TRUMP YA DA BAŞKA KRAL YÖNETMEMELİ''

Washington Anıtı yakınında düzenlenen gösteriye katılan Bağımsız Senatör Bernie Sanders, "Milyonlarca Amerikalı bugün Amerika'dan nefret ettikleri için sokağa çıkmıyor, biz Amerika'yı sevdiğimiz için buradayız." dedi. Sanders, Trump'ın yönetim tarzının Amerikan değerlerine uymadığını savunarak, "Bugün, Amerikan tarihinin bu tehlikeli döneminde mesajımız tamamen aynı. Hayır Başkan Trump, sizin ya da başka bir kralın bizi yönetmesini istemiyoruz." diye konuştu.

''BAŞKANI PROTESTO EDİYORUZ''

Gösteriye katılan Demokrat Senatör Chris Murphy de Trump'ı "otoriter" bir lider olarak tanımlayarak, Trump yönetiminin ülkeye zarar verdiğini savundu.

Göstericilerden 101 yaşındaki Bob McCann, "Bugün burada, kral olduğunu iddia eden ve kral olmak için elinden gelen her şeyi yapan bir başkanı protesto ediyoruz." ifadesini kullandı.

''DEMOKRASİ İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ''

Soyadının açıklanmasını istemeyen Terry isimli insan hakları savunucusu da "60'lı yıllarda Berkeley'de kadın hakları ve sivil haklar için mücadele ettik, şimdi de demokrasi için mücadele ediyoruz. Otoriterliğe karşı protestolar düzenliyoruz." diye konuştu.

Washington'a Ulusal Muhafızların yerleştirilmesinden rahatsız olduğunu dile getiren göstericilerden Jill Landsberg, "Askerlerin sokaklarda olmasının nedeni, bizi şiddetten korumak değil, ifade özgürlüğünü bastırmak." dedi.

Öte yandan Trump, bu protestolar karşısında kendi sosyal medya platformu Truth Social'da yapay zeka ile yapılmış bir video paylaştı.

https://v.tgrthaber.com/videos/2025/10/19/trumptan-protestoculara-tacli-klip-uzerlerine-disk_202510191032.mp4

Videoda, ABD lideri, 'Kral Trump' yazan bir savaş uçağı içerisinden göstericilerin üzerine dışkı fırlatıyor.

''BEN BİR KRAL DEĞİLİM''

ABD genelinde milyonlarca kişi, Başkan Donald Trump'ın 79. doğum günü olan 15 Haziran'da düzenledikleri ilk "Krallara hayır" gününde yine Trump'ın politikalarına yönelik tepkilerini ortaya koymuştu.

Daha önce kendisini bir kral olarak resmeden bir görseli kendi hesabından paylaşan Trump, son açıklamasında, "Ben bir kral değilim." ifadesini kullanmıştı.