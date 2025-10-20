Menü Kapat
Dünya
 Banu İriç

Gazze'de ateşkes yürürlükte mi? Trump'tan son durum açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump Gazze'de İsrail'in saldırılarından sonra ateşkesin hala devam edip etmediğiyle ilgili soruya yanıt verdi.

Gazze'de ateşkes yürürlükte mi? Trump'tan son durum açıklaması
20.10.2025
20.10.2025
saat ikonu 06:02

bir yandan saldırılara devam edip 'ı hedef gösterirken ateşkesteki son durum ABD Başkanı 'a soruldu.

ABD Başkanı Trump, Florida'dan başkent Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Gazze'de ateşkes yürürlükte mi? Trump'tan son durum açıklaması

"EVET YÜRÜRLÜKTE"

Trump, 'de halen ateşkesin yürürlükte olup olmadığı sorusuna, "Evet yürürlükte." diye yanıt verdi.

İsrail'in devam eden saldırıları ile ilgili bir değerlendirme yapmayan Trump, Hamas'ın liderlik kademesinin " ihlallerine karışmadığını" ifade ederken, Hamas içindeki bazı isyancı grupları suçladı.

Trump, "Ancak her halükarda bu durum uygun şekilde ele alınacak. Sert ama uygun bir şekilde ele alınacak." ifadesini kullandı.

Gazze'de ateşkesin devam edeceğini umduğunu belirten ABD Başkanı, "Hamas ile barışın devam etmesini sağlamak istiyoruz." şeklinde konuştu.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 34 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

İsrail ordusu, gün içerisinde yaptığı açıklamada Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek Gazze'de birçok noktaya hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.

Ayrıca İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre hükümetin, bir sonraki emre kadar Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini durdurma kararı aldığı belirtilmişti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise ateşkes başta olmak üzere yapılan tüm anlaşmalara tamamen bağlı olduklarını açıklamıştı.

