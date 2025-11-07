Paris'te Filistin protestosu! İsrailli orkestranın konseri bölündü

Kategoriler
Dünya çapında İsrail'e yönelik protestolar gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Fransa'nın kalbi, başkent Paris'te Filistin destekçisi aktivistler, İsrail Filarmoni Orkestrası'nın konserine müdahale etmeye çalıştı. Salonda meşale yakan aktivistler, konseri birkaç kere böldü.
Salon yetkilileri, protestocuların salondan uzaklaştırıldığını ve konserin daha sonra yeniden başladığını belirtti.
Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez ise yaptığı açıklamada, olaya dahil olan 4 kişinin gözaltına alındığını aktardı.