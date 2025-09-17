Menü Kapat
TGRT Haber
24°
Dünya
Paris'te binlerce kişiden İsrail protestosu: Filistin Filistinlilerindir

Fransa'nın başkenti Paris'teki Republique Meydanı, İsrail'in Gazze şehrine yönelik saldırılarını protesto eden binlerce göstericiye ev sahipliği yaptı. Göstericiler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti. "Katil Netanyahu, Filistin Filistinlilerindir" sesleri yükseldi...

Fransa'nın başkenti Paris'te 'in şehrine yönelik yoğun saldırılarını eden binlerce kişi, "Katil , kahrolsun Siyonizm, Filistinlilerindir" sloganlarıyla İsrail'i kınadı.

Göstericiler, İsrail ordusunun dün Gazze şehrine başlattığı kara harekâtını sivillerin hedef alındığı yoğun bombardımanlara tepki gösterdi. Uluslararası topluma çağrıda bulunan göstericiler, "Gazze'de insanlık katlediliyor, dünya daha ne kadar susacak?" ifadeleriyle tepkilerini dile getirirken, sıklıkla "Katil Netanyahu" ve "Yeter artık, bu katliam dursun" sloganları attı. Protestoya katılanların önemli bir kısmını Fransız vatandaşlar oluştururken, kadınların yoğun katılımı da ilgi çekti.

Protestodaki konuşmacılar İsrail'in Filistinlileri Gazze'den zorla göç ettirdiğini vurgularken, Ağustos ayı sonundan bu yana yaklaşık bir milyon Filistinlinin zorla yerinden edildiği, evlerinden sürüldüğü hatırlatıldı. Fransa'da ülke genelindeki Filistin protestolarının yoğun bir şekilde devam etmesi bekleniyor. Fransız yetkililer, halihazırda 250'den fazla protestoya ilişkin hazırlıklar yapıldığını ve söz konusu protestolarda 800 binden fazla kişinin katılımının öngörüldüğünü aktardı.

İŞGAL SÜRÜYOR

İsrail ordusu, dün Gazze şehrini işgal hedefiyle başlattığı kara harekatı kapsamında Gazze'nin birçok bölgesine yoğun saldırılar düzenlemeye devam ediyor. İsrailli yetkililer, bölgede 2 ila 3 bin Hamas unsurunun bulunduğunu öne sürerken, Filistinli kaynaklar birçok sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) tarafından 5 Eylül tarihinde yayımlanan raporda, Gazze Şeridi'ndeki savaşın başlangıcından bu yana en az 1,9 milyon kişinin yerinden edildiği açıklanmıştı. Raporda ayrıca, İsrail'in ateşkesi tek taraflı feshettiği 18 Mart tarihinden bu yana da 856 bin kişinin yerinden edildiği belirtilmişti.

