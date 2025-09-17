Menü Kapat
TGRT Haber
Hava Durumu
Dünya
 Selahattin Demirel

Can kaybı gittikçe artıyor! Kritik uyarı geldi: Bu hayvanlara asla dokunmayın

Nijerya, hayvandan insana geçen hastalıkla boğuşuyor. Lassa ateşi hastalığı nedeniyle bu yıl görülen vaka sayısı 871'e çıkarken hayatını kaybedenlerin sayısı da 162'ye yükseldi. Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyarıyor.

Can kaybı gittikçe artıyor! Kritik uyarı geldi: Bu hayvanlara asla dokunmayın
17.09.2025
17.09.2025
'da etkisi süren Lassa ateşi hastalığıyla ilgili Hastalık Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamada ülkede başkent Abuja'nın yanı sıra 21 eyalette daha vakaların artmaya devam ettiği belirtildi.

VAKA SAYISI 871 OLDU

Ülkede 25-31 Ağustos'ta 10 yeni Lassa vakasının görüldüğü aktarılan açıklamada, böylece 1 Ocak-31 Ağustos tarihlerindeki Lassa vaka sayısının 871'e çıktığı kaydedildi.

Can kaybı gittikçe artıyor! Kritik uyarı geldi: Bu hayvanlara asla dokunmayın

CAN KAYBI ARTIYOR

Açıklamada, söz konusu dönemde Lassa ateşinden yaşamını yitirenlerin sayısının 162'ye yükseldiği ifade edildi.

Ülkede şüpheli ve teyit edilmiş vakaların toplam sayısının, geçen yılın aynı dönemine kıyasla daha düşük olduğu belirtilen açıklamada, kalıcı riskler konusunda uyarıda bulunuldu.

NE OLMUŞTU?

Lassa virüsü nedeniyle ülke genelinde geçen yıl 190 kişi yaşamını yitirmişti. Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Can kaybı gittikçe artıyor! Kritik uyarı geldi: Bu hayvanlara asla dokunmayın

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine, Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyarıyor.

