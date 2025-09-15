Nijerya'da sabah namazına gelenler kaçırıldı! Güvenlik güçleri peşlerine düştü

Silahlı kişiler, Zamfara eyaletine bağlı Turbi köyünde sabah namazı kılmak için toplananlara saldırı düzenledi. Saldırganlar, 40'tan fazla kişiyi kaçırarak ormana götürdü.

Yerel basındaki haberlere göre Zamfara Polis Sözcüsü Yazid Abubakar, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, kurtarma çalışmalarının başlatıldığını belirtti.

ÇETE ÜYELERİYLE BARIŞ ANLAŞMASI YAPILMIŞTI

Zamfara eyalet hükümeti, eyalette artan silahlı saldırıları engellemek için geçen ay silahlı çete üyeleriyle barış anlaşması yapmıştı.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına da maruz kalıyor.

Ülkede ayrıca cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler ve çete üyeleri, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.