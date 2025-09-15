Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Nijerya'da sabah namazına gelenler kaçırıldı! Güvenlik güçleri peşlerine düştü

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çete üyeleri camiye saldırı düzenledi. Olayda sabah namazı için camiye gelen 40'tan fazla kişi kaçırıldı. Kaçırılanların kurtarulması için ülkedeki güvenlik güçleri çalışma başlattı.

Nijerya'da sabah namazına gelenler kaçırıldı! Güvenlik güçleri peşlerine düştü
KAYNAK: AA
AA
|
GİRİŞ:
15.09.2025
saat ikonu 19:32
|
GÜNCELLEME:
15.09.2025
saat ikonu 19:32

Silahlı kişiler, Zamfara eyaletine bağlı Turbi köyünde sabah namazı kılmak için toplananlara düzenledi. Saldırganlar, 40'tan fazla kişiyi kaçırarak ormana götürdü.

Yerel basındaki haberlere göre Zamfara Polis Sözcüsü Yazid Abubakar, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, kurtarma çalışmalarının başlatıldığını belirtti.

Nijerya'da sabah namazına gelenler kaçırıldı! Güvenlik güçleri peşlerine düştü

ÇETE ÜYELERİYLE BARIŞ ANLAŞMASI YAPILMIŞTI

Zamfara eyalet hükümeti, eyalette artan silahlı saldırıları engellemek için geçen ay silahlı üyeleriyle barış anlaşması yapmıştı.

, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra örgütleri ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına da maruz kalıyor.

Ülkede ayrıca cezası idam olmasına rağmen fidye için olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler ve çete üyeleri, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

