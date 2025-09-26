Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Hafta sonu sınav var mı? 27-28 Eylül ÖSYM sınav takvimi

ÖSYM tarafından bu hafta sonu uygulanacak olan sınavların saati ve programı duyuruldu. Binlerce öğrenci bu hafta sonu sınava girecek. Vatandaşlar tarafından hafta sonu sınav var mı, hangi sınavların olduğu merak ediliyor.

Hafta sonu sınav var mı? 27-28 Eylül ÖSYM sınav takvimi
Haber Merkezi
26.09.2025
26.09.2025
Ülkemizde genel olarak Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi () ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen sınavlar hafta sonu uygulanıyor.

Ayrıca üniversitelerin açıköğretim ve uzaktan öğretim fakültelerinin sınavları da hafta sonu yapılıyor. Bu kapsamda vatandaşlar tarafından bu hafta sonu sınav var mı, ne sınavı olduğu merak ediliyor.

Hafta sonu sınav var mı? 27-28 Eylül ÖSYM sınav takvimi

HAFTA SONU SINAV VAR MI 27-28 EYLÜL?

ÖSYM tarafından açıklanan bilgilere göre bu hafta sonu üç ayrı sınav gerçekleştirilecek. ÖSYM 27 Eylül Cumartesi günü Elektronik Yabancı Dil Sınavı ( 2025/10), 28 Eylül Pazar günü ise Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025 HMGS/2) ve 2025 İdari Yargı Ön Sınavı (2025-İYÖS) yapılacağını duyurdu.

27 Eylül 2025 Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan e-YDS saat 13.45'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

Hafta sonu sınav var mı? 27-28 Eylül ÖSYM sınav takvimi

Pazar günü gerçekleştirilecek 2025 HMGS/2 ve 2025 İYÖS ise saat 10'da başlayacak. Adaylara soruların cevaplamaları için 155 dakika süre verilecek.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy bu hafta sonu düzenlenecek olan sınavlara 22 bin 773 adayın katılacağını açıkladı.

Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan e-YDS'ye 5 bin 266 adayın başvurduğu belirtildi. Pazar günü düzenlenecek olan HMGS'ye 16 bin 240, İYOS'a ise 1267 kişi katılım sağlayacak.

