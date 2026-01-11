Menü Kapat
TGRT Haber
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
 Ömer Faruk Dogan

Isırınca şarkı söyleyen şeker satışa çıkıyor: Müziği artık 'yiyerek' dinleyeceksiniz

CES 2026 fuarında tanıtılan Lollipop Star, kemik iletim teknolojisi sayesinde 'yenirken müzik çalabilen' bir lolipop olarak ortaya çıktı. Tanesi 8.99 dolardan satışa sunulacak ürün için Ice Spice ve Akon gibi ünlü isimlerle iş birlikleri yapıldı.

Isırınca şarkı söyleyen şeker satışa çıkıyor: Müziği artık 'yiyerek' dinleyeceksiniz
ABD merkezli Lava Tech Brands şirketi tarafından geliştirilen ve “Lollipop Star” adı verilen cihaz, hem bir şekerleme hem de bir hoparlör işlevi görüyor. Çin’de üretilen ürün, bir kez alınıp yıllarca kullanılan teknolojik aletlerden değil. Aksine yenirken müzik çalan, uygun fiyatlı ve eğlenceli bir atıştırmalık olarak tanımlanıyor.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLERDEN ÖZEL AROMALAR

Şirket yetkilileri, müzik deneyimini zenginleştirmek adına küresel pop ikonlarıyla iş birliği yaptıklarını duyurdu. Tanesi 8.99 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak olan her bir Lollipop Star; kendine has bir ritim, aroma ve tarza sahip olacak.

Verilen örneklere göre; şeftali aromalı versiyonu tercih edenler Ice Spice şarkılarını dinleyebilirken, yaban mersini aromalı seçenekte ise kullanıcılara Akon’un parçaları eşlik edecek.

Isırınca şarkı söyleyen şeker satışa çıkıyor: Müziği artık 'yiyerek' dinleyeceksiniz

TİTREŞİMLER ÇENEDEN KULAĞA İLETİLİYOR

Peki sistem nasıl çalışıyor? Lollipop Star, ses iletimini sağlamak için kemik iletim teknolojisinden (bone conduction) faydalanıyor. Tüm elektronik aksam çubuğun içine gizlenmiş durumda. Kullanıcı şekeri ısırdığında oluşan titreşimler, çeneden iç kulağa doğru yolculuk ederek sesin duyulmasını sağlıyor.

Ürün ses kalitesi açısından ise çok yüksek bir performans vaat etmiyor.

Henüz raflardaki yerini almayan Lollipop Star'ın, CES 2026 fuarının ardından piyasaya sürülmesi bekleniyor. Meraklı kullanıcılar, şirketin internet sitesi üzerinden bekleme listesine katılarak gelişmelerden haberdar olabiliyor.

