Literatüre "İzmir" adıyla kazandırıldı: Türkiye'nin ilk endemik göbek otu

Ege ve Hacettepe üniversitelerinden araştırmacıların İzmir'in Ödemiş ilçesinde yürüttüğü ortak çalışmalar sonucunda bilim dünyası yeni bir endemik türle tanıştı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Batı Anadolu'ya özgü yeni bir endemik bitki türü bulundu. "İzmir göbek otu" adı verilen bitki Türkiye'nin ilk endemik göbek otu türü olarak literatüre geçti. Keşif, Ege Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi araştırmacıları tarafından gerçekleştirildi.

Ege Üniversitesinden (EÜ) yapılan açıklamaya göre, EÜ ve Hacettepe Üniversitesinden (HÜ) araştırmacılar, farklı olduklarını düşündükleri tür üzerine çalışma yürüttü.

Literatüre "İzmir" adıyla kazandırıldı: Türkiye'nin ilk endemik göbek otu

BİTKİYE "İZMİR GÖBEK OTU" İSMİ VERİLDİ

Arazi çalışmaları, türün morfolojik incelemeleri ve bilimsel tanımı Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden Prof. Dr. Hasan Yıldırım ve Dr. Tuğkan Özdöl tarafından yapıldı.

Türün genetik ve filogenetik analizleri Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden Dr. Barış Özüdoğru ve Dr. Ilgın Deniz Can tarafından yapıldı. Çalışmanın laboratuvar süreçleri ve ölçümlerine Dr. Ademi Fahri Pirhan ve Dr. Şükrü Arasan katkı sundu.

Literatüre "İzmir" adıyla kazandırıldı: Türkiye'nin ilk endemik göbek otu

Arazi çalışmalarına ve makalenin değerlendirme sürecine Doç. Dr. Mehmet Maruf Balos destek verirken Musa Geçit de saha çalışmaları ve türün yayılışına ilişkin gözlemleriyle çalışmaya katkı sağladı.

Uluslararası bilimsel bir dergide yayımlanarak literatüre giren türün bilimsel ismi "Umbilicus choripetalus" Türkçe ismi ise "İzmir göbek otu" oldu. Söz konusu bitkinin Türkiye'nin ilk endemik göbek otu türü olduğu belirtildi.

Literatüre "İzmir" adıyla kazandırıldı: Türkiye'nin ilk endemik göbek otu

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Hasan Yıldırım, İzmir göbek otunun volkanik zeminlere bağlı olmasının türü ekolojik açıdan da özgün kıldığını belirtti.

