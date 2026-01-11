Fatih Ergin yeniden gözaltına alındı

Kategoriler
İstanbul
Gazeteci Fatih Ergin hakkında sosyal medya hesabından uyuşturucu operasyonları hakkında yaptığı paylaşımınlar nedeniyle inceleme başlatıldı.
Yapılan çalışmaların sonrasında Fatih Ergin, İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. Ergin'in "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.
Öte yandan Ergin, geçtiğimiz günlerde aynı suçla gözaltına alınmış adli kontrol şartı ve yurtdışı yasağıyla serbest bırakılmıştı.