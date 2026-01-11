Emekli olmayı düşünenler dikkat! Uzmanlardan 2026 için 'yüzde 30 fark' uyarısı

YENİ DÜZENLEME İHTİYACI

Hazırlanan özel raporda bu durumun bireysel mağduriyetlere yol açtığı gibi sosyal güvenlik sistemine yönelik adalet algısını da zedelediği aktarıldı. Raporda, emekli aylıklarındaki bu farklılıkların kalıcı hâle gelmemesi için düzenleme yapılması gerektiği belirtilerek emeklilik sisteminin adil, istikrarlı ve öngörülebilir bir yapıya kavuşturulmasının hem sigortalıların hak kaybını önleyeceğini hem de sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacağı tavsiye edildi.