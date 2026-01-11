Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Dünya Superman'i ilk bununla tanıdı! Nadir kopya dudak uçuklatan bir fiyata satıldı

Dünyaca ünlü çizgi film karakteri Superman'i dünyaya ilk kez tanıtan 'Action Comics No. 1' çizgi romanının nadir bir kopyası, satıldı. Satan alan kişinin ismi açıklanmasa da bir koleksiyoncu olduğu belirtildi. Satılan kopyanın satış fiyatı ise görenleri şoke etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Dünya Superman'i ilk bununla tanıdı! Nadir kopya dudak uçuklatan bir fiyata satıldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.01.2026
saat ikonu 10:05
|
GÜNCELLEME:
11.01.2026
saat ikonu 10:05

Dünyaca ünlü çizgi film karakteri Superman'i dünyaya tanıtan "Action Comics No. 1" çizgi romanının 1938 tarihli ilk sayısının nadir bir kopyası, ismini açıklamak istemeyen bir koleksiyoncu tarafından satın alındı.

Koleksiyonun fiyatı ise dudak uçuklattı. Çizgi romanın ilk sayısının nadir kopyasının 15 milyon dolara satın alındığı açıklandı.

Satış, ABD merkezli bir açık artırma firması ile bir koleksiyoncu platformunun iş birliğinde gerçekleştirildi.

Dünya Superman'i ilk bununla tanıdı! Nadir kopya dudak uçuklatan bir fiyata satıldı

10 SENTTEN 15 MİLYON DOLARA

Bu fiyat, "Superman No. 1" serisinin Kasım 2025’te düzenlenen bir açık artırmada 9,12 milyon dolara alıcı bulmasıyla kırılan rekoru geride bıraktı.

İlk defa piyasaya sürüldüğü 1938'de 10 sente satılan çizgi roman, aralarında Superman'in bulunduğu çeşitli karakterlerin öykülerini anlatan bir derlemeydi.

Uluslararası çizgi roman, sektöründe eski yıllara ait ve iyi korunmuş kopyalarının "bulunması en zor örnekler" olduğu ve piyasada oldukça yüksek fiyata alıcı bulabildiği biliniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın klozet açık artırmaya çıktı: İtalyan sanatçının eseri konuşuluyor
Dünyanın en tehlikeli taşı için açık artırma düzenlendi! Yeni sahibinin dikkat etmesi gereken ciddi kurallar var
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.