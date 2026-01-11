Dünya Superman'i ilk bununla tanıdı! Nadir kopya dudak uçuklatan bir fiyata satıldı

Dünyaca ünlü çizgi film karakteri Superman'i dünyaya tanıtan "Action Comics No. 1" çizgi romanının 1938 tarihli ilk sayısının nadir bir kopyası, ismini açıklamak istemeyen bir koleksiyoncu tarafından satın alındı.

Koleksiyonun fiyatı ise dudak uçuklattı. Çizgi romanın ilk sayısının nadir kopyasının 15 milyon dolara satın alındığı açıklandı.

Satış, ABD merkezli bir açık artırma firması ile bir koleksiyoncu platformunun iş birliğinde gerçekleştirildi.

10 SENTTEN 15 MİLYON DOLARA

Bu fiyat, "Superman No. 1" serisinin Kasım 2025’te düzenlenen bir açık artırmada 9,12 milyon dolara alıcı bulmasıyla kırılan rekoru geride bıraktı.

İlk defa piyasaya sürüldüğü 1938'de 10 sente satılan çizgi roman, aralarında Superman'in bulunduğu çeşitli karakterlerin öykülerini anlatan bir derlemeydi.

Uluslararası çizgi roman, sektöründe eski yıllara ait ve iyi korunmuş kopyalarının "bulunması en zor örnekler" olduğu ve piyasada oldukça yüksek fiyata alıcı bulabildiği biliniyor.