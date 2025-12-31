Dünyanın en tehlikeli taşı için açık artırma düzenlendi! Yeni sahibinin dikkat etmesi gereken ciddi kurallar var

Doğada nadir bulunan radyoaktif bir taş örneği açık artırmaya çıkarıldı. Orta Afrika ülkesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yer alan Cuprosklodowskite isimli uranyum mineralli taş, içinde genellikle çarpıcı yeşil iğne benzeri kristaller bulunan nadir ve radyoaktif bir mineral olarak biliniyor.

Bu mineralin bir örneği ortaya çıktı ve Heritage Auctions isimli şirket tarafından açık artırmaya sunuluyor.

Whats The Jam'in haberine göre, müzayede şirketinin sözcüsü, “Kristallerin çoğu, Cuprosklodowskite'nin kompakt grubuna ince bir ışıltı efekti vermek için güzelce parıldayan ipeksi bir parlaklığa sahiptir.” ifadelerine yer verdi.

"LÜTFEN UNUTMAYIN"

Mineralin bir örneği şu anda 500 dolar (yaklaşık 21 bin 500 TL) fiyat etiketiyle açık artırmada tekliflerini bekliyor.

Ancak potansiyel alıcılara dikkatli olmaları konusunda uyarı geçildi. Yapılan açıklamada, "Lütfen unutmayın, bu düşük ila orta derecede doğal radyoaktivite gösteren uranyum içeren bir mineraldir. Dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır. Yutulmasından kaçının ve kullandıktan sonra ellerinizi yıkayın.” ifadeleri kullanıldı.

Taşın sahipleri, partikül maddelerin yayılmasını en aza indirmek için ürünü kapalı bir kapta saklamayı ve sadece iyi havalandırılan bir alanda açmayı öneriyor.

Cuprosklodowskite, benzersiz koşullar altında, özellikle de pitchblende veya uraninite gibi eski uranyum minerallerinin değişmesiyle oluşan uranyum yataklarının oksidasyon bölgesinde oluşan ikincil bir mineraldir, bu da onu nadir ve aranan bir mineral yapar.