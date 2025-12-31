Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Dünyanın en tehlikeli taşı için açık artırma düzenlendi! Yeni sahibinin dikkat etmesi gereken ciddi kurallar var

Doğada nadir bulanan uranyum yüklü Cuprosklodowskite isimli mineral taşı açık artırmaya çıkarıldı. Taşın eski sahipleri ise yeni alıcısına bir hayli ilginç ve ciddi kurallardan bahsetti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Dünyanın en tehlikeli taşı için açık artırma düzenlendi! Yeni sahibinin dikkat etmesi gereken ciddi kurallar var
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.12.2025
saat ikonu 12:02
|
GÜNCELLEME:
31.12.2025
saat ikonu 12:02

Doğada nadir bulunan radyoaktif bir taş örneği açık artırmaya çıkarıldı. Orta Afrika ülkesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yer alan Cuprosklodowskite isimli uranyum mineralli taş, içinde genellikle çarpıcı yeşil iğne benzeri kristaller bulunan nadir ve radyoaktif bir mineral olarak biliniyor.

Bu mineralin bir örneği ortaya çıktı ve Heritage Auctions isimli şirket tarafından açık artırmaya sunuluyor.

Whats The Jam'in haberine göre, müzayede şirketinin sözcüsü, “Kristallerin çoğu, Cuprosklodowskite'nin kompakt grubuna ince bir ışıltı efekti vermek için güzelce parıldayan ipeksi bir parlaklığa sahiptir.” ifadelerine yer verdi.

Dünyanın en tehlikeli taşı için açık artırma düzenlendi! Yeni sahibinin dikkat etmesi gereken ciddi kurallar var

"LÜTFEN UNUTMAYIN"

Mineralin bir örneği şu anda 500 dolar (yaklaşık 21 bin 500 TL) fiyat etiketiyle açık artırmada tekliflerini bekliyor.

Ancak potansiyel alıcılara dikkatli olmaları konusunda uyarı geçildi. Yapılan açıklamada, "Lütfen unutmayın, bu düşük ila orta derecede doğal radyoaktivite gösteren uranyum içeren bir mineraldir. Dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır. Yutulmasından kaçının ve kullandıktan sonra ellerinizi yıkayın.” ifadeleri kullanıldı.

Taşın sahipleri, partikül maddelerin yayılmasını en aza indirmek için ürünü kapalı bir kapta saklamayı ve sadece iyi havalandırılan bir alanda açmayı öneriyor.

Cuprosklodowskite, benzersiz koşullar altında, özellikle de pitchblende veya uraninite gibi eski uranyum minerallerinin değişmesiyle oluşan uranyum yataklarının oksidasyon bölgesinde oluşan ikincil bir mineraldir, bu da onu nadir ve aranan bir mineral yapar.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
'Kıyamet Radyosu' sessizliğini bozdu: 15 gizemli mesaj gönderdi
Radyoaktif eşek arıları! Nükleer tesiste ortaya çıktılar
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.