Radyoaktif eşek arıları! Nükleer tesiste ortaya çıktılar

ABD'de Aiken yakınlarında bulunan Savannah Nehri Sahası'nda bulunan nükleer tesiste, rutin kontrol sırasında eşek arısı yuvası bulundu. Çalışanlar, radyasyon seviyelerini kontrol ettikleri sırada radyoaktif eşek arılarıyla karşılaştılar.

ABD Enerji Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda da sıvı nükleer atıkların depolandığı tankların yakınındaki bir noktada bir eşek arısı yuvası bulunduğu yer aldı. Yetkililer, herhangi bir tehlike olmadığını belirtti.

ARILAR 10 KATI RADYASYONA SAHİPTİ

Radyoaktif eşek arısı yuvasının federal yönetmeliklerde izin verilen seviyenin 10 katı radyasyona sahip olduğu bu yüzden imha edildiği bildirildi. Ardından tesiste yapılan aramalarda herhangi bir arıyla ise karşılaşılmadı.

CNN International'ın haberine göre bakanlık tarafından sunulan raporda, herhangi bir sızıntı bulunmadığı bildirildi. Yuvanın büyük ihtimalle sahanın tam kapasiteyle faaliyete geçtiği dönemden kalan radyoaktivite kalıntılarından kaynaklanan "yerinde radyoaktif kirlenme" nedeniyle radyoaktif olduğu belirtildi.

İHMAL Mİ VAR?

Gözlem grubu Savannah River Site Watch ise raporu eksik buldu. Watch, kirliliğin nereden geldiğine dair ayrıntıların bulunmadığını ifade etti.

Grubun yönetici direktörü Tom Clements, eşek arısı yuvasının türünü bilmenin de kritik öneme sahip olduğunu, bazı eşek arılarının yuvayı topraktan yaptığını, bazılarının ise kirliliğin nereden geldiğini tespit edebilecek farklı malzemeler kullandığını söyledi.