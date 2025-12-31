'Kıyamet Radyosu' sessizliğini bozdu: 15 gizemli mesaj gönderdi

Küresel kriz dönemlerinde sinyal vermesiyle bilinen 'Kıyamet Radyosu' sessizliğini bozdu. Rus ordusuna ait olduğu düşünülen kısa dalga radyo istasyonu, 1970'lerden bu yana 4625 kHz frekansında neredeyse kesintisiz bir vızıltı yayımlıyor.

Bazı uzmanlar bu radyo istasyonunun yurt dışındaki gizli operatörlere şifreli mesaj iletmek amacıyla kullanıldığını düşünüyor.

15 GİZEMLİ MESAJ

Rus haber sitesi new.ru'ya göre, istasyon geçen hafta olağan vızıltısı yerine 15 gizemli mesaj yayımladı. "Kıyamet Radyosu"nu takip eden Telegram kanalı UVB-76'ya göre mesajlar 10 Aralık'ta Moskova saatiyle 09.07'de yayımlanmaya başladı ve 12.26'ya kadar yayın sürdü. Yayınlardan birinde istasyonun kısa bir melodi çaldığı, ardından ise Mors koduna benzeyen sinyallerin duyulduğu ifade edildi.

Kremlin, UVB-76'nın varlığına ya da işlevine ilişkin bugüne kadar herhangi bir resmi açıklama yapmadı. Yayınlanan mesajların kime yönelik olduğu ve ne anlama geldiği ise belirsizliğini koruyor.

''TEYAKKUZDAYIZ'' MESAJI OLABİLİR

Ancak Litvanya'nın eski İletişim ve Enformasyon Bakanı Rimantas Pleikys, bu tür mesajların alıcı istasyonlardaki operatörlerin görev başında ve teyakkuzda olduğunu doğrulamak amacıyla gönderilmiş olabileceğini söyledi. Söz konusu gelişme, Avrupa'da üst düzey yetkililerin olası bir savaşa dair uyarılarını artırdığı dönemde yaşandı. İngiltere Silahlı Kuvvetler Bakanı Al Carns, geçen haftaki açıklamasında "savaşın gölgesinin Avrupa'nın kapısını çaldığını" söyledi.