Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

'Kıyamet Radyosu' sessizliğini bozdu: 15 gizemli mesaj gönderdi

Rusya'da UVB-76 olarak bilinen, halk arasında ise 'Kıyamet Radyosu' olarak nitelendirilen kısa dalga radyo istasyonu yılın son haftalarında peş peşe yayımladığı şifreli mesajlarla dikkatleri üzerine topladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
'Kıyamet Radyosu' sessizliğini bozdu: 15 gizemli mesaj gönderdi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.12.2025
saat ikonu 10:36
|
GÜNCELLEME:
31.12.2025
saat ikonu 10:36

Küresel kriz dönemlerinde sinyal vermesiyle bilinen 'Kıyamet Radyosu' sessizliğini bozdu. Rus ordusuna ait olduğu düşünülen kısa dalga radyo istasyonu, 1970'lerden bu yana 4625 kHz frekansında neredeyse kesintisiz bir vızıltı yayımlıyor.

Bazı uzmanlar bu radyo istasyonunun yurt dışındaki gizli operatörlere şifreli mesaj iletmek amacıyla kullanıldığını düşünüyor.

'Kıyamet Radyosu' sessizliğini bozdu: 15 gizemli mesaj gönderdi

15 GİZEMLİ MESAJ

Rus haber sitesi new.ru'ya göre, istasyon geçen hafta olağan vızıltısı yerine 15 gizemli mesaj yayımladı. "Kıyamet Radyosu"nu takip eden Telegram kanalı UVB-76'ya göre mesajlar 10 Aralık'ta Moskova saatiyle 09.07'de yayımlanmaya başladı ve 12.26'ya kadar yayın sürdü. Yayınlardan birinde istasyonun kısa bir melodi çaldığı, ardından ise Mors koduna benzeyen sinyallerin duyulduğu ifade edildi.

Kremlin, UVB-76'nın varlığına ya da işlevine ilişkin bugüne kadar herhangi bir resmi açıklama yapmadı. Yayınlanan mesajların kime yönelik olduğu ve ne anlama geldiği ise belirsizliğini koruyor.

'Kıyamet Radyosu' sessizliğini bozdu: 15 gizemli mesaj gönderdi

''TEYAKKUZDAYIZ'' MESAJI OLABİLİR

Ancak Litvanya'nın eski İletişim ve Enformasyon Bakanı Rimantas Pleikys, bu tür mesajların alıcı istasyonlardaki operatörlerin görev başında ve teyakkuzda olduğunu doğrulamak amacıyla gönderilmiş olabileceğini söyledi. Söz konusu gelişme, Avrupa'da üst düzey yetkililerin olası bir savaşa dair uyarılarını artırdığı dönemde yaşandı. İngiltere Silahlı Kuvvetler Bakanı Al Carns, geçen haftaki açıklamasında "savaşın gölgesinin Avrupa'nın kapısını çaldığını" söyledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Putin'in Kırım'da el koyduğu sarayın görüntüleri: İçinde hastane, tiyatro, altın döşemeli banyo var
ABD'nin kovaladığı geminin yanına Rusya bayrağı çizildi, hala takip ediliyor
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.