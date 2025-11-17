Altın klozet açık artırmaya çıktı: İtalyan sanatçının eseri konuşuluyor

Dünyanın en eski ve en büyük müzayede evlerinden Sotheby’s, İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın “America” adlı 18 ayar altından yapılmış klozetini New York’ta açık artırmada satışa sunacağını açıkladı.

GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Cattelan’ın tamamen işlevsel tasarlanan altın klozeti, ilk kez sergilendiği Guggenheim Müzesi’nde büyük ilgi görmüş ve servet, ayrıcalık ve eşitsizlik temalarına yaptığı göndermeler nedeniyle geniş yankı uyandırmıştı.