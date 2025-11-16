Menü Kapat
16°
 | Yusuf Özgür Bülbül

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bakır madeninde göçük: Çok sayıda ölü var!

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Lualaba eyaletindeki Kalando bölgesinde bir bakır madeninde dün meydana gelen çökme can kaybına yol açtı. Çok sayıda ölü var. İşte detaylar...

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
16.11.2025
saat ikonu 23:15
|
GÜNCELLEME:
16.11.2025
saat ikonu 23:22

'nin Lualaba eyaletindeki bir bakır madeninde meydana gelen sonucu 32 kişi hayatını kaybetti.

"HEYELAN RİSKİ VARDI"

Lualaba Eyaleti İçişleri Bakanı Roy Kaumba Mayonde, olayda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve göçük altında daha fazla kişinin kalmış olması ihtimaline karşı çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Mayonde göçmenin, madencilerin su basmış hendeği aşmak için inşa edilen geçici bir köprüden aceleyle geçtikleri sırada meydana geldiğini aktarırken, "Şiddetli yağmur ve riski nedeniyle tesise giriş resmi olarak yasaklanmıştı, ancak kaçak madenciler bölgeye zorla girdi" dedi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bakır madeninde göçük: Çok sayıda ölü var!

Küçük Ölçekli Madenciliğe Destek ve Rehberlik Hizmeti tarafından yapılan açıklamada, olayın bölgedeki askeri personelin havaya ateş açması sonucu yaşanan panik nedeniyle meydana geldiği öne sürüldü. Açıklamada, maden bölgesinde izdiham yaşandığı ve madencilerin birbirini ezerek yaralanma ve can kaybına neden olduğu belirtildi.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

İnsan Hakları Savunma İnisiyatifi, ölümlerde askerlerin bir rol oynayıp oynamadığına ilişkin bağımsız bir soruşturma çağrısında bulundu. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ordusundan henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

