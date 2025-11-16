CENTCOM’dan sert tepki! Hürmüz Boğazı'nda gerilim: İran yasa dışı el koydu!

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki uluslararası sularda seyreden ticari bir gemiye müdahale ederek "yasa dışı" olarak el koyduğunu bildirdi.

HELİKOPTERLE MÜDAHALE ETTİ

CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusunun Hürmüz Boğazı’nda uluslararası sularda seyreden Marshall Adaları bandıralı M/V Talara adlı ticari gemiye helikopterle müdahalede bulunarak el koyduğu kaydedildi.

"TİCARETİN SERBEST AKIŞINI BALTALIYOR"

Açıklamada, geminin daha sonra İran kara sularına çekilerek alıkonulduğu belirtilerek, "İran'ın uluslararası sularda ticari bir gemiye silahlı müdahalede bulunmak ve onu ele geçirmek için askeri güç kullanması, uluslararası hukukun açık bir ihlali olup, seyrüsefer özgürlüğünü ve ticaretin serbest akışını baltalamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Talara adlı geminin Birleşik Arap Emirlikleri'nden Singapur'a gittiği aktarıldı.