TGRT Haber
Dünya
 Banu İriç

Berlin’de yere sigara izmariti atan yandı! Cezası 25 kat arttı!

Berlin'de yere sigara izmariti atanlar artık çok daha ağır bedeller ödeyecek. Eskiden 80-120 euro düzeyinde uygulanan ceza miktarı artık çok daha ağırlaşacak. Kent geneli kirlilikle mücadelede radikal kararlar alan senato cezalara zam yapptı.

Berlin’de yere sigara izmariti atan yandı! Cezası 25 kat arttı!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.11.2025
saat ikonu 19:16
|
GÜNCELLEME:
16.11.2025
saat ikonu 19:27

Almanya'nın başkenti ’de Senato’nun kent genelinde kirlilik ile mücadele kapsamında onayladığı yeni karara göre yere sigara izmariti atmanın cezası 250 ile 3 bin euro düzeyine çıkarılırken, sokaklara moloz dökenlere ise 100 bin euroya kadar para cezası verilecek.

Berlin’de yere sigara izmariti atan yandı! Cezası 25 kat arttı!

Almanya'nın başkenti Berlin’de Senato, ile mücadele kapsamında toplumsal hayatın pek çok alanıyla ilgili yeni kataloğunu kabul etti. Resmi Gazete’de yayımlanan bilgilere göre Berlin halkını ve ziyaretçileri yakından ilgilendiren pek çok ihlalde verilebilecek para cezaları rekor düzeyde artırıldı.

80 EURODAN BAŞLAYAN CEZALAR 3 BİN EUROYA KADAR ARTTI

Karara göre Berlin genelinde yere sigara izmariti atmanın cezası 80 ila 120 eurodan 250 ila 3 bin euro düzeyine çıkarıldı. Ancak bu suçu işleyen kişinin yasaktan haberinin olmaması veya kent kamu düzeni çalışanlarının takdirine bağlı olarak ilk aşamada 55 euro uyarı cezası da verilebilecek. Senato’nun onayladığı ceza kataloğuna göre plastik poşetleri, tek kullanımlık karton bardakları, meyve suyu kutularını veya sakızları yere atmanın cezası ise 250 ile 500 euro düzeyine çıkarıldı. İhlal durumunda görevlilerin takdirine bağlı olacak şekilde 55 euroluk uyarı cezası uygulanabilecek. Ancak kent sokaklarının kirletilmesinde suçun büyüklüğü ve kapsamı gibi nedenlerle verilecek para cezası 5 bin euroya kadar yükselebilecek.

Berlin’de yere sigara izmariti atan yandı! Cezası 25 kat arttı!

CAM KIRIKLARI METAL VE DEMİR ATMA CEZASI 800 EURO

Cam şişe, cam kırıkları, çivi, hurda metal ve demir parçaları gibi dönüşümü ve bertaraf edilmesi zor olan atıkları kent sokaklarına veya kamu alanlarına atmanın cezasının üst sınırı ise 800 euroya yükseltildi. Sigara paketlerini, kağıt parçalarını veya meyve kabuklarını yere atanlara ise 30 ile 40 euro arasında uyarı cezası verilecek. Ancak burada da suçun kapsamına göre para cezası 100 euroya kadar yükselebilecek. Büyük hacimli çöplere büyük para cezaları Berlin Senatosu’nun kent sokaklarında kirliliğin önüne geçmek amacıyla kabul ettiği yeni ceza tarifesinde en yüksek para cezaları büyük hacimli atıkları kapsıyor. Karara göre inşaat molozlarını yasa dışı şekilde dökenler veya tehlikeli atıkları yönetmeliklere aykırı biçimde imha edenlere verilecek para cezası 100 bin euroya çıkarıldı.

Berlin’de yere sigara izmariti atan yandı! Cezası 25 kat arttı!

YOL KENARINA EŞYA BIRAKANLARA İKİ KATI CEZA

Yol kenarına sokak ortasına şilte, bavul, kanepe, bebek arabası, resim çerçevesi ve büyük hacimli kutular bırakanlara verilen para cezaları da iki katına çıkarılarak 300 euro ile bin 500 euro düzeyine yükseltildi. Küvet, karyola gibi büyük eşyaları sokağa atmanın cezası ise bin 500 ile 4 bin euro arasında olacak. Bu kategorideki atıkların daha büyük hacimli olması halinde ceza miktarı 11 bin euroya kadar yükselebilecek. Televizyon, çamaşır makinası, buzdolabı ve radyatör gibi elektronik cihazların yasa dışı yollarla imha edilmesi veya sokağa atılması halinde ise bin ile 15 bin euro arasında para cezası verilecek. Berlin’de merkezlerinde 3 ile 8 euro arasında imha edilebilen küçük otomobil lastiklerinin yasa dışı imhasının cezası 700 euroya, daha büyük araçların lastiklerinin imhası veya sokağa atılmasına ise 20 bin euroya kadar para cezası uygulanabilecek. Başkent Berlin'de evsel dışındaki çöplerin toplanması, ayrıştırılması veya imha edilmesi için belli bölgelerde büyük hacimli çöp toplama ve geri dönüşüm merkezleri bulunuyor. Şehir sakinleri atmak istedikleri küçük veya büyük hacimli çöpleri bu merkezlere götürerek ücretsiz olarak imha edilmesini isteyebiliyor. Ayrıca, şehirde Belediye çöp hizmetlerinden randevu alınarak büyük hacimli atıkların toplanılması talebinde bulunulabiliyor.

ETİKETLER
#ceza
#geri dönüşüm
#çevre kirliliği
#atık
#berlin
#Sigara Sektörü
#Kamu Alanları
#Dünya
