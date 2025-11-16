Menü Kapat
Google’a Almanya’dan bir ceza daha

Kasım 16, 2025 14:01
Google

ABD ve Avrupa’da art arda gelen tazminat davaları Google’ı zorluyor. Şirket sadece bu yıl 5 milyar doların üzerinde ödeme yapmak zorunda kaldı.

Google’ın hukuki baş ağrıları hız kesmiyor. Geçtiğimiz hafta ABD’de 700 milyon dolarlık bir uzlaşmaya imza atan şirket, bu kez Almanya’da 572 milyon Euro’luk bir cezayla karşılaştı. Üstelik kararın merkezinde yine aynı suçlama var: piyasa istismarı.

Berlin’deki mahkeme, Google’ın Google Shopping hizmetini arama sonuçlarında rakiplerine göre daha avantajlı biçimde gösterdiğine hükmetti. Bu doğrultuda teknoloji devi, Almanya’nın önde gelen fiyat karşılaştırma platformu Idealo’ya 465 milyon euro, Producto’ya ise 107 milyon euro ödemekle yükümlü kılındı.

ŞUBAT 2025’TE BAŞLAYAN HUKUKİ MÜCADELE

Aslında bu süreç uzun zamandır yakından takip ediliyor. Idealo, Şubat 2025’te Google’a karşı en az 3,3 milyar euroluk tazminat talebiyle kapsamlı bir dava açmıştı. Şirket, Google’ın kendi alışveriş hizmetlerini öne çıkararak rekabete zarar verdiğini savunuyordu.

Google ise 2017’de yaptığı düzenlemelerle rakip alışveriş sitelerine de Google Arama üzerinden reklam gösterme konusunda eşit fırsatlar sunduğunu iddia ediyordu. Ancak mahkeme, bu savunmayı yeterli bulmadı.

Bu ceza, Avrupa’da Google’ın ilk kez benzer suçlamalarla karşılaşması değil. Şirket daha önce Google Flights ve Google Hotels hizmetlerini öne çıkardığı gerekçesiyle de eleştirilmiş, Avrupa Birliği’nin Dijital Pazarlar Yasası (DMA) kapsamında çeşitli yaptırımlarla tehdit edilmişti.

Üstelik yalnızca bir ay önce Avrupa Komisyonu, Google’a reklam teknolojileri alanında tekelleşme uygulamaları nedeniyle yaklaşık 3 milyar euro ceza kesmişti.

