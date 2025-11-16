Google’a Almanya’dan bir ceza daha

Google’ın hukuki baş ağrıları hız kesmiyor. Geçtiğimiz hafta ABD’de 700 milyon dolarlık bir uzlaşmaya imza atan şirket, bu kez Almanya’da 572 milyon Euro’luk bir cezayla karşılaştı. Üstelik kararın merkezinde yine aynı suçlama var: piyasa istismarı.