14°
Almanya'da askerlik reformu! Önce gönüllü yetmezse zorunlu

Almanya'da hükümet 18 yaşındaki erkekler için askerlik formunu doldurmayı zorunlu kıldı. 1 Ocak 2008 tarihinden sonra doğan erkekler için ise askerlik muayenesi zorunlu kılındı. Bu sistem sayesinde, Almanya olası bir savunma durumunda ordu için potansiyel asker adaylarından bir havuz oluşturmayı amaçlıyor.

Almanya'da askerlik reformu! Önce gönüllü yetmezse zorunlu
'da koalisyon hükümetinde bulunan Hristiyan Bİrlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) uzlaştığı anlaşma kapsamında 18 yaşına gelenlerin evlerine Alman ordusuna hizmet etmek için motivasyon ve uygunluklarını belirlemek amacıyla form gönderilecek.

Erkekler için bu formun doldurulması zorunlu kılınacak. Öte yandan 1 Ocak 2008 tarihinden sonra doğan erkekler için ise muayenesi zorunlu olacak. Almanya Bakanlığı askerlik muayenelerinin 1 Temmuz 2027'den sonra gerçekleştirilmesini planlıyor.

Formun doldurulması ve yapılacak askerlik muayenesiyle, olası bir savunma durumunda Alman ordusu için potansiyel asker adaylarından hazırlanmış bir havuzun oluşturulması amaçlanıyor.

Almanya'da askerlik reformu! Önce gönüllü yetmezse zorunlu

ZORUNLU ASKERLİK HİZMETİ DEVREYE GİREBİLECEK

Almanya Silahlı Kuvvetlerinden yıllık 300 bin kişinin askerliğe uygunluk kontrolünden geçebildiği muayene organizasyonu kurması istendi.

Gönüllü başvurularla hedeflenen asker sayısına ulaşılmaması halinde, açığın kapatılması için zorunlu askerlik hizmeti devreye girebilecek.

Partilerin anlaşmasına göre, silahlı kuvvetlerin personel ihtiyacını kapatmak için zorunlu askerlik hizmetinin getirilmesine Federal Meclis (Bundestag) karar verecek.

Bir yaş grubunda askerlik yükümlülerinin sayısı ihtiyacı aşması durumunda ise askerlik hizmeti için "son çare olarak rasgele seçme yöntemi" uygulanacak.

Anlaşmada askerlik hizmetini cazip hale getirecek tedbirlerin de alınması hedefleniyor.

Almanya'da askerlik reformu! Önce gönüllü yetmezse zorunlu

ALMANYA ASKERLİK YAPACAK PERSONEL BULAMIYOR

Askerlik hizmeti reformu kapsamında hazırlanacak yasa tasarısının Federal Meclis'ten geçmesi gerekiyor. Yasa tasarısının aralıkta Meclis gündemine gelmesi planlanırken, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius yeni askerlik hizmeti yasasının 2026'nın başında yürürlüğe girmesini istiyor.

Rusya tehdidi ve bunun sonucunda NATO'nun planlarında yapılan değişiklikler nedeniyle, Alman ordusunun mevcut asker sayısının yaklaşık 80 bin artırılarak 260 bine çıkarılması öngörülüyor. Ayrıca 200 bin yedek askerin bulundurulması planlanıyor.

Askerliğin 2011'de askıya alındığı Almanya'da, 181 bin asker bulunuyor. Alman hükümetinin asker sayısını 203 bine çıkarma hedefleri başarısız olmuştu. Ülkede yaşlanan nüfus ve nitelikli iş gücü eksikliğinden dolayı askerlik yapacak personel bulmakta zorluk yaşanıyor.

