TOKİ başvuru ücreti ne zaman iade edilecek? TOKİ 5 bin TL ne zaman geri yatırılacak?

TOKİ 500 bin konut başvuru ücreti ne zaman iade edileceği kura çekimlerinin ardından gündeme geldi. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan "Yüzyılın Konut Projesi"nin kura çekimleri gerçekleştirilmeye başlandı. Hakkari, Şırnak, Mardin, Antalya, Ağrı, Muş, Van gibi birçok ilde kura çekimleri sona erdi. TOKİ 500 bin konut kura çekimlerinin sona ermesinin ardından hak sahipleri belli oldu. Hak sahibi olmayan vatandaşlar taraıfndan ise TOKİ başvuru ücreti iadesi ne zaman yapılacağı merak edilmeye başlandı. TOKİ 500 bin kontu başvurularında vatandaşlar 5 bin TL başvuru ücreti yatırmıştı. Bu ücretler kura sonucunda ismi çıkmayan vatandaşlara geri iade edilecek. Vatandaşlar tarafından ise TOKİ 5 bin TL başvuru ücreti ne zaman iade edileceği merak ediliyor.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

Vatandaşlar tarafından TOKİ 500 bin konut projesi başvurularında anlaşmalı olan bankalara 5 bin TL başvuru ücreti yatırılmıştı. Bu ücretlerin iadesi vatandaşların başvurdukları illerin kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından yapılacak. Kura çekimlerinin ardından kontu sahibi olmayan, ismi listede yer almayan, başvurusu ikamet şartı, gelir sınırı gibi nedenlerle kabul edilmeyen vatandaşların hesaplarına 5 bin TL ücret iadesi yapılacak. Kura çekimlerinin sona ermesinin ardından 5 iş günü ila 1 hafta içerisinde iade işlemlerinin başlaması ve 5 bin TL ön başvuru ücretlerinin vatandaşların hesaplarına yatırılması bekleniyor.

TOKİ tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada "Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir." ifadeleri kullanıldı.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETLERİ NEREYE YATIRILACAK, HANGİ BANKAYA?

TOKİ 5 bin TL başvuru ücretlerinin iadesi vatandaşların başvurular sırasında yatırdıkları banka üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru sahipleri, kura çekimlerinin sona ermesinin ardından banka hesaplarında 5 bin TL ücretin iade edilip, edilmediğini takip edebilecek. 5 iş günü ila 1 hafta içerisinde ücretlerin iade edilmesi bekleniyor.