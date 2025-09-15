Menü Kapat
 Selahattin Demirel

Irak Başbakanı Sudani'den İsrail'le ilgili kritik çağrı: İslam İttifakı kurulsun

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, İsrail'le ilgili çok kritik bir çağrı yaptı. Saldırılara karşı Müslüman ülkelere "İslam İttifakı" kurulması önerisinde bulunan Sudani bunu yapmak için herhangi bir engel olmadığını da belirtti.

Irak Başbakanı Sudani'den İsrail'le ilgili kritik çağrı: İslam İttifakı kurulsun
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
15.09.2025
saat ikonu 07:14
|
GÜNCELLEME:
15.09.2025
saat ikonu 07:14

’in ’ın başkenti Doha’ya yönelik saldırısına ilişkin açıklamalarda bulunan Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, saldırıyı kınayarak İsrail saldırılarına karşı bir "İslam İttifakı" kurulması çağrısında bulundu.

Irak Başbakanı bu tehditle mücadele kapsamında İslam ülkelerinin siyasi, güvenlik ve ekonomik bir ittifak ilan etme çağrısında bulunarak "İslam ülkelerinin savunma için ortak bir güvenlik gücü şeklinde bir ittifaka sahip olmalarının önünde için hiçbir engel yok ifadelerini kullandı.

Irak Başbakanı Sudani'den İsrail'le ilgili kritik çağrı: İslam İttifakı kurulsun

"ŞOK EDİCİ BİR OLAY"

Sudani saldırıyı nitelendirirken, "Şok edici bir olay ve tüm uluslararası yasa ile teamüllerin ihlali. Saldırı İsrail hükümetinin saldırgan ve suç teşkil eden tutumunu bir kez daha gözler önüne serdi" ifadelerini kullandı. Irak Başbakanı ayrıca, söz konusu saldırının Irak’ın kardeş devleti Katar’a yönelik bir tecavüz olduğunu söylerken, saldırının bölgedeki tüm ülkelerin güvenliğine yönelik bir tehdit olduğunun da altını çizdi.

Irak Başbakanı Sudani'den İsrail'le ilgili kritik çağrı: İslam İttifakı kurulsun

NE OLMUŞTU?

İsrail, 9 Eylül tarihinde Katar'ın başkenti Doha'ya hava saldırısı düzenlemiş, başkentte bir araya gelen heyetini hedef almıştı. Hamas tarafından yapılan açıklamada, saldırıda Gazze Lideri Halil el-Hayya'nın oğlu da dahil olmak üzere 5 Hamas üyesinin ve 1 Katar güvenlik güçlerine ait personelin hayatını kaybettiği aktarılmış, ancak Hamas heyetine yönelik suikast girişiminin "başarısız" olduğu belirtilmişti. Açıklamada, "Bu olay, işgalin bir anlaşmaya varma şansını baltalamak istediğini bir kez daha ortaya koyuyor" denilmişti.

Saldırıya uluslararası toplumdan arka arkaya tepkiler gelmiş, İngiltere, Fransa, Almanya, Kanada dahil olmak üzere birçok ülke İsrail'in saldırısını kınamıştı. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin yayınlanan bir ortak açıklamada ise Doha'daki saldırı İsrail'in adı verilmeden kınanmıştı.

