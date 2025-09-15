Katar Başbakanı'ndan dünyaya İsrail çağrısı: Sert önlemlerle karşılık verilmeli

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda konuştu.

"ULUSLARARASI TOPLUM ÇİFTE STANDARDI TERK ETMELİ"

İsrail’in 9 Eylül’de Doha’ya düzenlediği saldırıya değinen Al Sani, İsrail'in saldırısını "devlet terörizmi" olarak nitelendirerek, İsrail'in "hiçbir kırmızı çizgisi" olmadığını belirtti. Al Sani, "Zirveye katılan Arap devletleri, İsrail'in barbarca saldırısını kınadı ve Katar'ın egemenliğini korumak için alacağı yasal önlemleri destekledi. Bu saldırı, BM Şartı'na aykırıdır" dedi.

İsrail'in saldırısına sert ve kararlı önlemlerle karşılık verilmesi gerektiğini ifade eden Al Sani, "Uluslararası toplumun çifte standardı terk etme ve İsrail'i işlediği tüm suçlardan sorumlu tutma zamanı geldi. İsrail, Filistin halkına karşı, onları zorla vatanlarından uzaklaştırmayı amaçlayan sürekli soykırım savaşının ne kadar sahte gerekçeler sunulursa sunulsun başarıya ulaşamayacağını bilmelidir. İsrail hükümeti, öneri üstüne öneriyi reddetmeye devam ederek kendi halkı da dahil olmak üzere bölge halklarının karşı karşıya olduğu savaş çemberini kasıtlı olarak genişleterek ciddi bir riske soktu" dedi.

Al Sani, İsrail saldırısının ABD ve Mısır ile birlikte Gazze Şeridi’nde ateşkes için yürüttüğü arabuluculuk çabalarını engellemeyeceğini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas, lider kadrosunun saldırıdan kurtulduğunu ancak Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu, 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu ise 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, Katar'a, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız." ifadeleriyle yeni saldırı tehdidinde bulunmuştu.