TGRT Haber
Benim Sayfam
Dünya
 | Baran Aksoy

İsrail ordusu Katar'ın başkentini vurdu! Hedefte Hamas'ın üst düzey yöneticileri vardı

Son dakika haberi: Katar'ın başkenti Doha'dan patlama sesleri yükseldi. İsrail ordusu, Hamas'ın üst düzey yöneticilerini ateşkesi görüşürken hedef aldı. Ayrıca İsrail'in saldırısından ABD Başkanı Donald Trump'ın haberdar olduğu aktarıldı. Hamas kaynakları ise saldırıda hiçbir üyenin ölmediğini bildirdi. İşte son gelişmeler...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.09.2025
saat ikonu 16:12
|
GÜNCELLEME:
09.09.2025
saat ikonu 17:12

İşgalci İsrail ordusu hain saldırılarına devam ediyor. İşgalci ordu, bu kez Katar'ın başkenti Doha'yı vurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Hamas müzakere heyetinin hedef alındığı kaydedildi.

İsrail ordusu Katar'ın başkentini vurdu! Hedefte Hamas'ın üst düzey yöneticileri vardı

HALİL EL HAYYA HEDEF ALINDI

İsrail basınının bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberde; saldırıda Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el Hayya'nın hedef alındığı aktarıldı.

İsrail ordusu Katar'ın başkentini vurdu! Hedefte Hamas'ın üst düzey yöneticileri vardı

ATEŞKESİ KONUŞURKEN VURULDU

Hamas'ın üst düzey bir kaynağı ise Hamas'ın liderlerinin Doha'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes önerisini tartışırken hedef alındığını söyledi.

İsrail ordusu Katar'ın başkentini vurdu! Hedefte Hamas'ın üst düzey yöneticileri vardı

ABD'NİN SALDIRIDAN HABERİ VARDI

Reuters'ın aktardığı bir bilgiye göre ise İsrail, Doha'da Halil el Hayya'ya düzenlediği suikastı ABD'ye önceden bildirdi.

İsrail ordusu Katar'ın başkentini vurdu! Hedefte Hamas'ın üst düzey yöneticileri vardı

KATAR'DAN İSRAİL'E KINAMA

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, Katar’da Hamas siyasi bürosunun birkaç üyesinin yaşadığı binaya düzenlenen saldırıyı "en şiddetli şekilde kınadıklarını" söyledi. El-Ensari, "Bu suç niteliğindeki saldırı, tüm uluslararası hukuk ve normların açık bir ihlali, Katarlıların ve Katar'da yaşayanların güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu Katar'ın başkentini vurdu! Hedefte Hamas'ın üst düzey yöneticileri vardı

HAMAS: ÖLEN ÜYEMİZ YOK

Hamas’a yakın bir kaynak, El Cezire’ye yaptığı açıklamada, İsrail’in suikast girişimiyle hedef alınan Doha’daki toplantıya katılan tüm üyelerin saldırıdan sağ kurtulduğunu bildirdi.

İsrail ordusu Katar'ın başkentini vurdu! Hedefte Hamas'ın üst düzey yöneticileri vardı

İSRAİLLİ KOMUTAN TEHDİT ETMİŞTİ...

Öte yandan saldırı, İsrail ordusu komutanı Eyal Zamir'in yurtdışında yaşayan Hamas liderlerini suikastla öldürmekle tehdit etmesinden birkaç gün sonra ve İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar'ın İsrail'in ABD'nin Gazze ateşkes önerisini kabul ettiğini açıklamasından birkaç saat sonra gerçekleşti.

'ÇOK SAYIDA PATLAMA OLDU'

İsrail ordusunun saldırısının ardından görgü tanıkları 12 ila 14 ayrı patlamanın gerçekleştiğini aktardı. İlk görüntülerde kalın bir duman tabakasının göğe yükseldiği görüldü.

