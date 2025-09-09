İsrail ordusu Katar'ın başkentini vurdu! Hedefte Hamas'ın üst düzey yöneticileri vardı

İşgalci İsrail ordusu hain saldırılarına devam ediyor. İşgalci ordu, bu kez Katar'ın başkenti Doha'yı vurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Hamas müzakere heyetinin hedef alındığı kaydedildi.

HALİL EL HAYYA HEDEF ALINDI

İsrail basınının bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberde; saldırıda Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el Hayya'nın hedef alındığı aktarıldı.

ATEŞKESİ KONUŞURKEN VURULDU

Hamas'ın üst düzey bir kaynağı ise Hamas'ın liderlerinin Doha'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes önerisini tartışırken hedef alındığını söyledi.

ABD'NİN SALDIRIDAN HABERİ VARDI

Reuters'ın aktardığı bir bilgiye göre ise İsrail, Doha'da Halil el Hayya'ya düzenlediği suikastı ABD'ye önceden bildirdi.

KATAR'DAN İSRAİL'E KINAMA

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, Katar’da Hamas siyasi bürosunun birkaç üyesinin yaşadığı binaya düzenlenen saldırıyı "en şiddetli şekilde kınadıklarını" söyledi. El-Ensari, "Bu suç niteliğindeki saldırı, tüm uluslararası hukuk ve normların açık bir ihlali, Katarlıların ve Katar'da yaşayanların güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.

HAMAS: ÖLEN ÜYEMİZ YOK

Hamas’a yakın bir kaynak, El Cezire’ye yaptığı açıklamada, İsrail’in suikast girişimiyle hedef alınan Doha’daki toplantıya katılan tüm üyelerin saldırıdan sağ kurtulduğunu bildirdi.

İSRAİLLİ KOMUTAN TEHDİT ETMİŞTİ...

Öte yandan saldırı, İsrail ordusu komutanı Eyal Zamir'in yurtdışında yaşayan Hamas liderlerini suikastla öldürmekle tehdit etmesinden birkaç gün sonra ve İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar'ın İsrail'in ABD'nin Gazze ateşkes önerisini kabul ettiğini açıklamasından birkaç saat sonra gerçekleşti.

'ÇOK SAYIDA PATLAMA OLDU'

İsrail ordusunun saldırısının ardından görgü tanıkları 12 ila 14 ayrı patlamanın gerçekleştiğini aktardı. İlk görüntülerde kalın bir duman tabakasının göğe yükseldiği görüldü.