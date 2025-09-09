Dünyaca ünlü oyuncular İsrail'e tepki gösterdi! Artık hiçbir bağları kalmadı

Ünlü oyuncular Olivia Colman, Mark Ruffalo, Riz Ahmed, Tilda Swinton, Javier Bardem ve Susan Sarandon ile yönetmenler Yorgos Lanthimos, Ava DuVernay ve Adam McKay gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 1300'den fazla kişi, İsrailli film kurumlarıyla çalışmayı reddettikleri ortak metne imza attı.

SANAT DÜNYASINDAN 'İSRAİL' TEPKİSİ GELDİ

Film yapımcıları, oyuncular, film endüstrisi çalışanları ve kurumların, sinemanın algıları şekillendirme gücünün farkında olduğu belirtilen metinde; "Birçok hükümetin Gazze'deki katliamı desteklediği bu acil kriz anında, acımasız dehşete suç ortaklığı yapmamak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" ifadesi kullanıldı.

Uluslararası Adalet Divanının (UAD), İsrail'in Filistinlilere yönelik işgalinin ve apartheid (ırk ayrımcılığı) uygulamasının hukuka aykırı olduğuna hükmettiği hatırlatılan metinde, tüm insanlar için eşitlik, adalet ve özgürlüğü savunmanın, görmezden gelinemeyecek derin ahlaki bir görev olduğu vurgulandı.

"Aynı şekilde, Filistin halkına yapılan zulme karşı da şimdi sesimizi yükseltmeliyiz" ifadesinin yer aldığı metinde, Filistinli sinemacıların, uluslararası film endüstrisine sessizliğini bozmaya, Filistinlilerin uğradığı insanlık dışı muameleyi ve ırkçılığı reddetmeye çağırdığına işaret edildi.

Aralarında Oscar, BAFTA, Emmy ve Cannes ödüllü isimlerin bulunduğu oyuncu ve yönetmenlerin yanı sıra sinematograflar, editörler ve sinema programcılarının da imza attığı ortak metinde, Apartheid Güney Afrika'da filmlerini göstermeyi reddeden 'Filmmakers United Against Apartheid'dan ilham alarak, Filistin halkına karşı soykırım ve apartheid rejiminde rol alan İsrailli film kurumları (festivaller, sinemalar, yayıncılar ve yapım şirketleri dâhil) ile çalışmayacağımızı, bu kurumların etkinliklerine katılmayacağımızı ve filmlerini göstermeyeceğimizi taahhüt ediyoruz." ifadelerine yer verildi.