Boşanma aşamasındaki Güzide Duran'a Fikret Orman'dan evlilik teklifi

Boşanması davası devam eden Güzide Duran, Fikret Orman ile geçtiğimiz gün kameralara yakalanmış ve gelen tepkiler üzerine ise "Umurumda değil" ifadelerini kullanmıştı. Nur Tuğba Namlı'nın iddiasına göre; Fikret Orman, Güzide Duran'a evlilik teklifi etti.

FİKRET ORMAN'DAN GÜZİDE DURAN'A EVLİLİK TEKLİFİ

Gel Konuşalım'da yapılan habere göre; Fikret Orman sevgilisi Güzide Duran'a evlilik teklif etti. Nur Tuğba Namlı "Boşanmadı çok özel bir aşk yaşıyor; ruh ikizim dediği bir kişiyle aşk yaşıyor. Bu aşkta evlenme teklif edilmiş, yüzükler takılmış. Güzide Duran çok mutluymuş, parmağından yüzüğü çıkarmıyormuş" dedi.

Adnan Aksoy ile boşanmak istediğini ancak bir türlü sonuca varılmadığını belirten Güzide Duran, “Uzun zamandır şiddetli geçimsizlikten dolayı boşanmaya çalıştığım ve maddi olarak hiçbir talebim olmadığı halde istemediğim, çocuklarım dışında bana kötü hatıralar bırakan bir evlilikte, adeta zorla tutulmaya çalışılıyorum. Boşanmak istiyorum boşanamıyorum.” demişti.

GÜZİDE DURAN, FİKRET ORMAN ELEŞTİRİLERİNE BAKIN NASIL CEVAP VERDİ

İki çocuğunun babası Adnan Aksoy ile boşanma aşamasında olan Güzide Duran, birkaç aydır, Beşiktaş'ın eski başkanlarından Fikret Orman ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz günlerce eğlence mekanında görüntülenen çifttin samimi hallerine eleştiri yağdı. Konu hakkında konuşan Güzide Duran, "Umurumda değil" dedi.