26°
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Boşanma aşamasındaki Güzide Duran'a Fikret Orman'dan evlilik teklifi

Adnan Aksoy ile boşanma aşamasında olan Güzide Duran'ın Fikret Orman'dan evlilik teklifi aldığı iddia edildi. Geçtiğimiz günlerde gelen tepkiler üzerine boşanma konusunda açıklama yapan Güzide Duran, “Maalesef istiyorum ama karşı taraf zorluyor” demişti. İddialara göre; Fikret Orman Güzide Duran'a evlenme teklifi etti.

Boşanma aşamasındaki Güzide Duran'a Fikret Orman'dan evlilik teklifi
08.09.2025
17:18
08.09.2025
17:41

Boşanması davası devam eden Güzide Duran, ile geçtiğimiz gün kameralara yakalanmış ve gelen tepkiler üzerine ise "Umurumda değil" ifadelerini kullanmıştı. Nur Tuğba Namlı'nın iddiasına göre; Fikret Orman, Güzide Duran'a etti.

FİKRET ORMAN'DAN GÜZİDE DURAN'A EVLİLİK TEKLİFİ

Gel Konuşalım'da yapılan habere göre; Fikret Orman sevgilisi Güzide Duran'a evlilik teklif etti. Nur Tuğba Namlı "Boşanmadı çok özel bir yaşıyor; ruh ikizim dediği bir kişiyle aşk yaşıyor. Bu aşkta evlenme teklif edilmiş, yüzükler takılmış. Güzide Duran çok mutluymuş, parmağından yüzüğü çıkarmıyormuş" dedi.

Boşanma aşamasındaki Güzide Duran'a Fikret Orman'dan evlilik teklifi

Adnan Aksoy ile boşanmak istediğini ancak bir türlü sonuca varılmadığını belirten Güzide Duran, “Uzun zamandır şiddetli geçimsizlikten dolayı boşanmaya çalıştığım ve maddi olarak hiçbir talebim olmadığı halde istemediğim, çocuklarım dışında bana kötü hatıralar bırakan bir evlilikte, adeta zorla tutulmaya çalışılıyorum. Boşanmak istiyorum boşanamıyorum.” demişti.

Boşanma aşamasındaki Güzide Duran'a Fikret Orman'dan evlilik teklifi

GÜZİDE DURAN, FİKRET ORMAN ELEŞTİRİLERİNE BAKIN NASIL CEVAP VERDİ

İki çocuğunun babası Adnan Aksoy ile aşamasında olan Güzide Duran, birkaç aydır, Beşiktaş'ın eski başkanlarından Fikret Orman ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz günlerce eğlence mekanında görüntülenen çifttin samimi hallerine yağdı. Konu hakkında konuşan Güzide Duran, "Umurumda değil" dedi.

Boşanma aşamasındaki Güzide Duran'a Fikret Orman'dan evlilik teklifi
